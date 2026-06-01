有時候，人們並非有意製造麻煩

乘客們紛紛側目，投來怒視的目光，看著那個坐在飛機後排、一直哭鬧不休的孩子。這個熊孩子就是小時候的我。每當遇到不聽話的孩子時，媽媽就會講起這件事。

這一幕發生在我們從廈門飛往昆明的航班上。那是一趟短途飛行，全程僅約三小時，但我就是怎麼也止不住哭聲。那時我很小，正隨父母在中國度假。我們遊覽了風光秀麗的鼓浪嶼，也品嘗了各種美味小吃。接下來的行程是前往昆明，探訪我媽媽的故鄉。

然而，從踏上飛機的那一刻起，我就渾身不舒服，既疲憊又煩躁，還特別愛哭鬧。飛機升空之後，坐在我們周圍的乘客紛紛戴上眼罩，試圖小睡片刻。而我呢？感覺雙耳堵塞、鼻腔充血，腦袋也痛得快要裂開了。我卻無法用言語表達我的痛苦和感受，唯一能做的，就是大聲哭泣。媽媽把我抱在腿上，輕聲安慰道：「沒事的，再忍耐兩個小時就到了」「想吃點零食嗎？別哭，妹妹，別哭」。她試著拿玩具、毯子來哄我，但統統都不管用。我的眼淚就像決堤的洪水，一路哭個不停，直到飛機降落在昆明機場。坐在我們周圍的所有乘客都能聽到我的哭聲，他們不斷地向我們一家人投來充滿厭惡的白眼。當時，我根本什麼都不懂。

我長大後，這段往事已成了家人們茶餘飯後用來打趣逗樂的笑料，小小的我曾害得一整架飛機的乘客不得安寧。但我也通過這件事學到了一個道理：人和人相處，要學會互相理解。有時候，人們並不是故意要製造麻煩，就像小時候在飛機上的我。當我們遇到不順心的事情時，如果能換一種平和的心情去看待，就會發現世界其實沒那麼緊張。我們應當學會對人要多一點寬容，多一點理解。當嬰兒哭鬧時，感到壓力最大的往往正是他們的父母，此時，如果你再翻白眼，或故意發出嘆息聲，只會讓情況變得更糟。現在，每當我坐飛機看到有小寶寶哭鬧，我都會安靜地回到座位上，因為我知道，我也曾經是那個在飛機上大哭大鬧的「討厭鬼」。