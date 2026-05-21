我在春假去了拉斯維加斯。我們總共開了兩天的車才到拉斯維加斯。我們住在一個非常大的度假區，那裡離有名的景點都蠻近的，其中一個就是The Strip。

The Strip是由非常多的大飯店組成的，這些大多是名聲廣大的大飯店。為了競爭，這些飯店會做出非常誇張的裝飾，甚至還會有很厲害的表演與活動吸引顧客。我覺得這些飯店當中，有最誇張「裝飾」的是Flamingo這個飯店，因為裡面真的有佛朗明哥鳥！至於表演，其中一個表演是Cirque du Soleil的神祕秀，我最喜歡的是他們的小丑，因為他們一直罵對方髒話很好笑。在這些表演外面，通常會有一個賭場。這是當然的，因為拉斯維加斯就是賭城。

說到大飯店，就不得不說飯店吃到飽。很多飯店都有餐廳，而且都是吃到飽的那一種。毎一間都大排長龍，有時候得等至少半小時呢！這些吃到飽的餐廳都有許多可口的菜色，但我覺得最好吃的是Bellagio的吃到飽，我們全家都吃得津津有味。尤其是那裡的牛排，肉汁會突然爆出來，簡直感覺進入了天堂 !

在這個地方，我吃了很多美食、看了精采的表演、還看到在一生中看過最壯觀的一條街。如果我有機會，我會再來的，把我沒看到的其他景點都全部看完！