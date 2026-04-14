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寫給未來的自己

​​​​​​​​​李志恆（紐約華僑學校）
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你好，未來的我：

在這封信裡，我想跟你說說我現在的目標和想法。長大以後，我希望自己可以成為一名太空人，因為我很喜歡地球，也對太空充滿好奇。

我也希望未來的你已經能夠流利地讀、寫和說中文。同時，我還想學會另一種語言—西班牙語。我希望自己將來可以進入一所好的高中和大學。我聽說在高中的時候，可以自己選擇想上的課程，這是真的嗎？我也聽說在大學裡也可以選課，而且校園很大，這些都是真的嗎？一個班級的人數會很多嗎？

李志恆，你現在還喜歡畫畫嗎？我現在只會畫一些簡單的圖畫，我有一本畫冊，裡面都是我的作品。

長大之後，我會變高嗎？我還會和朋友一起打遊戲、打電話嗎？現在的我常常和朋友一起玩遊戲、聊天。我現在是七年級，那你現在是幾年級呢？我有沒有開始賺錢了呢？你現在玩遊戲是用什麼設備呢？是在電腦上玩嗎？我現在還不會用電腦玩遊戲。

如果你正在讀這封信，我很好奇，你是不是已經可以流利地讀、寫和說中文了？既然你能讀懂這封信，那應該已經進步很多了吧！

你就是我，而這封信是我在中文學校的一份作業。我相信你一定很棒，也一定可以做到你想做的事情。記住，不要放棄！

祝未來一切順利。

太空人

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