夢想就像一盞明燈，照亮我們前行的道路，給我們勇氣與希望；沒有夢想的人，就像沒有方向的船，在茫茫大海中漂泊。

而我，也有屬於自己的夢想，那就是成為一名偉大的數學家。

數學的殿堂神聖而偉大，充滿了智慧與奧秘，每一個符號、每一個公式，都閃爍著人類智慧的光芒。我希望有一天，自己能像高斯和歐拉那樣，用數學的力量去探索世界的秘密，揭開未知的謎題。

我也發現，在數學的殿堂中，中國人的身影還不夠多，因此我立志要為中國和世界的數學事業貢獻一份力量。

我知道，追夢的路不會輕鬆，但我不會退縮。我會用堅持、努力與熱愛，一步步靠近我的夢想。我相信，總有一天，我能踏進神聖的數學殿堂，在數學的歷史上留下我的名字，讓世界看到中國數學家的光輝。

鄭曦桐（紐約，鳴遠中文學校）

我的夢想是做一名優秀的醫生，幫助有需要的人。有人生病的時候，醫生會認真為病人檢查、開藥，他們就像有愛心的天使。

醫生分為很多種，有心理醫生、手術醫生、藥理醫生，還有物理治療醫生等等。我要好好想清楚，將來要做哪一種醫生。我想成為醫生，是因為我也想幫助別人。現在世界上仍有許多疾病無法治癒，我想努力去解開這些難題。

要成為一名優秀的醫生，我必須努力學習醫學知識。我知道這條路很難，需要付出很多努力，所以我要求自己認真上課，取得好成績。將來大學畢業之後，還要再學習很多年才能真正成為醫生。

如果我真當上了醫生，我一定會認真對待每一位病人，幫助他們恢復健康。