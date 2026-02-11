去見和光鐘塔／《熱氣球比爾》系列之十一

熱氣球離開布拉格後，天色漸漸清亮。掛鐘姊姊伸了個懶腰：「感覺暖和了一點，我們接近海洋了。」 不知過了多久，一座大城市浮現了，街道出奇的乾淨。熱氣球緩緩下降，手表妹妹和懷表爺爺都驚喜地叫出了聲：「東京的銀座！」原來，他倆跟主人來過這裡。 不過，優雅的和光鐘塔，除了比爾先生，誰都是第一次見到。那頂部圓形的塔樓呈現淡淡的奶白色，那象牙白的鐘面上，有著纖細優美的指針和紋理清晰的羅馬數字，那鐘面邊緣每一分鐘的刻度是那樣溫潤。 一會兒，鐘塔裡振動出一個聲音：「叮——」，緊接著是第二聲，像是玻璃輕擊冰塊，清澈、柔和，原來在報時。 眼尖的鬧鐘小子發現鐘塔上有一扇窗打開，一個老人探出身來，拿著刷筆和油布，輕輕擦拭著鐘面的邊緣。比爾先生輕聲告訴鬧鐘小子：「這裡總有人值班，檢查時間是否有誤差。」 鬧鐘小子又發現鐘塔側面有一扇半掩著的小門，他瞪大眼睛問比爾先生：「那裡是不開放的嗎？」比爾先生瞇著眼看了看，輕輕點頭。其他幾個同伴也發現了那扇小門，一窩蜂湧了進去。 屋裡有淡淡的木香，整整齊齊擺著文件櫃、檔案盒和大大小小的抽屜。座鐘先生走到櫃子前，抽出一個抽屜，裡面是一卷卷寫著註明日期的紙帶。 座鐘先生一邊看、一邊說：「這裡記錄著東京每一天的時間運行，風是否強，雨是否急，和光鐘塔報時有否慢一秒、快一秒，全都記錄下來。」 手表妹妹驚嘆得直眨眼：「原來時間也要存檔呀！」 比爾先生說：「是呀，正因為有人記錄，報時才能更準。」 轉彎處有木梯，他們沿著木梯往上走。樓上有一張桌，桌上有刷子、細布、油壺和一本日記。 懷表爺爺翻開日記，輕輕念了一句：「今日風大，塔身輕搖，我檢查報時機械和指針運行。」 聽者無不感動。（待續）