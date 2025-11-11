我的頻道

日本之旅

黎兆傑（紐約，人力中心中文學校）
我好高興，我終於要去日本啦！我去過中國幾次，但這是我第一次去日本。我想去嘗一嘗正宗的日本拉麵，見識日本的文化。我們全家還要去看我們最喜歡的鋼彈和寶可夢。

我們從中國坐飛機到東京，一離開機場就看到人山人海，東京雖然很大，但人口更多。我們搭乘火車前往飯店，下車之後，因為對環境不熟悉找了半個小時才抵達飯店。那時我們都很累了，很快地逛一逛、吃點東西，就去休息了。

第二天，我們到商場買樂高模型，逛了大概兩個半小時後，就跟我們的同學會合，一起去一家拉麵店吃午飯。接著，我們去了一個很有名的街口叫「Sunrise Crossing」與明治神宮，很可惜的是我們的同學隔天就要回美國，沒辦法跟我們繼續一起玩了。

第三天，我和家人去了富士山，下山之後就到一個小鎮上找我們的住宿。這天我們住在一間日本房子裡，地毯是用竹子做的，桌子很矮，我們在那裡吃了傳統的日本風格晚餐，有日本火鍋、鰻魚小吃，還有炸蝦。吃飽了之後，我們就去泡溫泉，好舒服啊！

第四天，我們離開富士山去新宿。我們去了寶可夢餐廳，那是我和哥哥最喜歡的地方。我們吃了很多主題餐，還看到皮卡丘在跳舞，非常有趣。

我們在日本待的幾天太好玩了！我們跟朋友見了面，還做了我們最想做的事，吃了我們很想吃的食物，看到了想看的鋼彈、寶可夢，還有富士山。這趟日本旅遊給我留下了一個難忘的體驗，希望明年可以再去日本旅遊！

日本 富士山

三毛永遠都在：從黃桷埡到丹娜麗芙

