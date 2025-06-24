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杭州的美食

成譯（俄勒岡州，春和學園）
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前陣子我們全家去了杭州遊玩，在杭州參觀很多景點，每參觀完一個景點，我們都品嘗了當地的美食。

我們首先來到雷峰塔，我看見一九二四年倒塌的舊塔廢墟、建造舊塔時的壁畫、白蛇精的木雕，我們從雷峰塔上還看見了西湖的美景。

參觀完雷鋒塔，我們來到花港觀魚。那裡有個小賣部，賣各種零食飲料。爸爸給我們買了一塊燒餅，還給我買了一碗藕粉羹讓我嘗嘗。媽媽告訴我，她小時候姥姥經常給她沖泡藕粉羹，她很喜歡喝，尤其是天冷的時候，喝口熱藕粉羹真的是太舒服了。當時雖然不是冬天，但是我嘗一口碗裡的紅豆藕粉羹也是非常喜歡。爸爸把那塊燒餅分成了三、四份給我們吃，我覺得也特別好吃，幾分鐘就吃完了。

接著，我們去靈隱寺。這時到了午飯時間，媽媽打算再買兩塊燒餅，但是店員說他們的土豆也好吃，所以媽媽就買了一塊燒餅、一份土豆。土豆有很多個，我們每人都吃了好幾個。那塊燒餅脆脆的，吃起來很像花港觀魚的那塊燒餅，我心裡很滿足。

進了靈隱寺，妹妹睡著了，所以爸爸先照看她，媽媽帶著我和弟弟上去參觀華嚴殿。我們上了九百多級台階才到達華嚴殿，接著又下九百多級台階回到爸爸和妹妹身邊。這回換成媽媽照看妹妹，她讓我和弟弟帶著爸爸再爬台階上華嚴殿一次，我和弟弟都覺得太累，不想再爬台階了。

媽媽說：「如果你們和爸爸一起上下那些台階，我們就可以買冰淇淋吃了。」於是，我們只好陪著爸爸再次爬台階。當我們又熱又累地上去、下來，總共走了三千六百多級台階後，我們真的吃到了美味的冰淇淋。

冰淇淋是在岳王廟買的。在去岳王廟的途中，媽媽給我們講了岳飛的故事：岳飛是宋朝的一位將軍，因為受壞人陷害被皇帝處死了。我們參觀完岳王廟，看見一個小賣部，媽媽讓我和弟弟一人買一支冰淇淋，她說這是我們在靈隱寺爬台階掙來的美食。

杭州的美食太多太好吃了，下次再來我一定還要再吃。

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