從三歲開始，我便踏上了學習中文的旅程，一晃眼，竟已經十二年了。雖然從小父母親就在家和我們說中文，媽媽也教導我們閱讀、聽力和寫字，但中文學校還是帶給我不少的收穫。

剛開始上中文課時，是我第一次聽到不是父母親的人說中文。當時我從注音班學到了拼讀注音的技巧，慢慢地，我不再依賴注音也能讀懂文字，讓我充滿成就感。

進入低年級後，我專注在更多聽說讀寫，引發我更強烈的學習心。當時的我，最喜歡成語和歷史故事，也是在那時候，我開始閱讀許多中文經典文學。現在的我，依然對《西遊記》、《水滸傳》和金庸武俠小說充滿熱情。

隨著我中文的成長和中文學校的陪伴，當我重新鑽研這些作品，每年都能理解得更深入。

到了高年級時，中文學校老師們則著重在文化和人文上的教學。雖然高年級的學業變得繁重，我在家裡的中文時間也變少了，但中文學校讓我保持學習的熱忱，也讓我能順利考好AP Chinese、投稿中文文章，甚至還能開設線上中文課程。特別是從靜思語和各項人文課程中，我學會了以善良與感恩的心看待世界，這不僅豐富了我的語言能力，也豐富了我的心靈。

這十二年來，我最難忘的還有一起學習、努力的同學們。我們一同經歷了考試前的緊張、課堂上的討論，甚至「臨時抱佛腳」的時光。

感謝老師的用心指導與中文學校的栽培，讓我從語言中認識文化，從文化中學會關懷。同時，我也想鼓勵正在學中文的學弟妹們，千萬不要放棄學中文，當你多學會一種語言，人生就多了一扇門。更何況，當你長大後，會發現可以用中文跟爸媽說悄悄話，而別人聽不懂，這可是個超級實用的技能！