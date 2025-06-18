我不知道爸爸是誰，也不知道媽媽是誰，有沒有哥哥姊姊？有沒有弟弟妹妹？或許都有，只是從未見過，而當前最困惑我的是，不認識自己。

為了認清自己，在一個明月高照的夜晚，我來到一條小溪旁，往水裡一看，真把我嚇了一大跳，沒想到嘴巴那麼長，兩顆大爆牙，一對大小眼，皮膚也是奇醜無比的黃斑褐點，更悲哀的是，身上寸草不生。我傷心掉淚，但並不怪罪爸爸媽媽，相反的，我非常感激他們遺傳給我內在的優點，也就是極其敏銳的嗅覺聽覺，和非常聰明的頭腦。

為了認識這個世界，我接近世上最聰明的人類，漸漸聽懂了他們的語言，進而了解宇宙的運行，以及萬物的名字和他們的生活作息。

我雖然一直流浪，但並未向命運低頭，隨時找避風港。「天下無難事，只怕有心人」，經歷了很長的一段日子，我終於還是找到了，它是一座廢棄屋子的角落，位於一棟老舊大樓旁的樹林裡。也許這樓裡的人們同情我的身世，經常把他們吃剩的骨頭和完好的肉送來給我，令我十分感動。我認為應該知恩圖報，但我又有什麼能力呢？左思右想，最後決定用敏銳的鼻子和耳朵來報效，從此，就在樹林裡巡邏。我曾在一個農夫身上拍掉一條大蜈蚣，也曾在一個雞籠前面趕走一條粗長的蛇。

還有一天，我因疲倦躺在屋內休息，突然被斷斷續續的尖叫聲吵醒，我立刻循聲而去，原來是一對男女童困在樹林裡的小路上哭泣，而他們面前卻是一條昂首吐信的眼鏡蛇，我於是跳到他們中間，對蛇一吼，沒想到，牠被嚇得直往後退，但仍不服地一直在碎嘴碎舌：「天下怎會有這麼醜的醜八怪！」

那對小兄妹在她爸媽陪同下來看我，小妹妹對我說：「叔叔！我爸媽想請您搬到我們家住，您願意嗎？」我不會講話，但能以尾巴來表白心意：歡樂時，不停地搖；表示同意，稍微搖搖；不以為然、不接受，則靜靜地垂著。我一聽，尾巴垂著不動，她爸爸見了，接著就說：「君子之交淡如水。」我立即輕輕地搖了搖尾巴。