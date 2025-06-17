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G7發表聯合聲明籲解決中東危機 已獲川普背書

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

電池·電池

錚錚（加州）
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手機電池一薄片

電動汽車闢底面

全是電池裝滿滿

電池獲得掌控權

一旦電池沒有電

好像命運黑洞陷

無精打采窮抱怨

能夠充電才歡顏

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訴訟他人為生的梅妮

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