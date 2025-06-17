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G7發表聯合聲明籲解決中東危機 已獲川普背書

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

在飛機上體驗獨立

陳曉青（加州，Aragon高中）
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坐在靠窗的座位上，我抱緊背包，心臟跳得很快，媽媽則坐在頭等艙，朝我揮揮手。我看她很開心，但是我一點也不高興，因為這是我第一次沒和媽媽一起坐飛機。我今年十五歲了，但是感覺自己像小孩子。

飛機起飛後，機身開始搖動，我非常害怕，拿出座位前的安全卡，反覆看了好幾次。

因為飛機上升得很快，飛機裡的壓力愈來愈高，我的耳朵突然「砰」了一聲，而我忘記怎麼處理這個問題，所以我的耳朵很疼。

后來，空服員給了我一些餅乾，但餅乾很乾，而且沒有味道。我心想，媽媽坐在前面的大座位上，她一定吃著更好的零食，我坐在硬硬的椅子上，心裡有點不舒服，也有點嫉妒媽媽。

不過，也有一些特別的時候讓我覺得開心。我看了一些媽媽平時不讓我看的電視，比如動畫片和搞笑的節目。那時候，我覺得我可以自己做決定，這讓我覺得自己更大了。雖然我有點怕媽媽知道了會生氣，但我還是很高興。

後來我睡著了，媽媽偷偷過來拍了我幾張睡覺的照片，還發給了家人。

照片裡的我，嘴巴開開、流著口水，頭髮也很亂，樣子很好笑。

我醒來後，看到了她的手機照片，我覺得媽媽很煩人，也有一點不好意思。

飛機降落後，媽媽在登機口等我，她問我：「怎麼樣？」我笑了笑，回答媽媽：「還好。」

經過了這一次的經驗，走出機場時我不禁想著，總有一天我會一個人旅行，那感覺又害怕又有點興奮。

不過，我已經開始期待那天的到來了。

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