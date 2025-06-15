我跟爸爸長得有點像，尤其眼睛簡直一模一樣，我們笑起來的時候，眼睛都會彎彎的，像月亮一樣。

我的爸爸是一位計程車司機，他每天很早出門，要開車送很多人去不同地方，到了晚上才回家。雖然他很累，但他總是願意抽時間陪我玩、跟我說話。

我跟爸爸會一起下棋、畫畫、玩玩具。有一次我想玩拼圖，爸爸就坐在我旁邊，一塊一塊陪我拼，直到完成。他還會講笑話逗我笑，讓我覺得非常幸福。

爸爸不但工作辛苦，還很有愛心。我知道他很努力，是為了讓我們全家過得更好，我真的很感動。

父親節快到了，我想對爸爸說：「爸爸，我很愛您，您是世界上最好的爸爸，祝您父親節快樂！」

Yifan（紐約，聖麥可天主教學校）

我有一個偉大的爸爸。他很高大，也很溫和，總是對我很好。

有一次，我們一起去超市買菜、買零食，我在貨架前找來找去，卻沒看到我最喜歡吃的那款零食，雖然我有點失望，但沒有說出來，跟著爸爸去結帳了。

當我們走出超市的時候，我突然想起來：「啊，我最愛的零食沒買！」我感到很傷心，就在這時候，爸爸從袋子裡拿出那包零食，笑著遞給我，我高興極了，開心地抱住爸爸說：「謝謝爸爸！」

放假時，爸爸會帶我們去海邊玩，我們在那裡堆沙堡、撿貝殼、玩水，爸爸也會陪著我們跑來跑去，笑得很開心。他不只是個好爸爸，還是個很好玩的朋友。

我的爸爸總是默默地照顧我、關心我，讓我覺得很溫暖。他是世界上最偉大的爸爸！

父親節到了，我想對爸爸說：「爸爸，我愛您！祝您父親節快樂！」