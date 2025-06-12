陽光甚好，今日是華盛頓大使館 開放日，無需機票就可周遊各國，所以我們打算去大使老巢逛一逛。

下地鐵 的下一分鐘，我們已在陽光下排隊領地圖與通行證了，每去一個大使館就能在通行證上蓋個簽證 章。

我們去的第一個大使館是哥倫比亞大使館，世界上最好喝的咖啡就在那裡。一進去就是一個富麗堂皇的客廳，再往裡面走就是小攤子了，有個小攤上擺滿了餅乾，還有個小攤上有讓人喝到飽的咖啡，這裡的人也很熱情。

接下來我們去了韓國大使館——那裡的隊伍都要排到馬路上了！進去之後我們看見有些人在敲鑼打鼓，還有些像投箭似的傳統遊戲，我投了半天也沒投進半個。再往上一層是一個小畫廊，裡面陳列的衣物與中國的差不多。這個韓國大使館樓層多，面積小，設計很符合亞洲藝術。

再過幾個小國之後，我們打車到達中國大使館。那裡熱鬧非凡，人山人海。一進去紅紅火火，大使館裡的人還給我們的通行證上蓋了好幾個章，有熊貓的還有菩薩的。我們在中國大使館看了皮影戲，裡面的小人活潑靈動，我以為是兩個人在操作，結果往幕後偷看了一眼，竟是單人在那演呢！之後又看了幾場演出，真是載歌載舞，我們就這麼熱熱鬧鬧地逛了半天才離開。

之後我們又逛了幾個小國，觀賞了個各國有特色的民族舞蹈與音樂，但我最喜歡的還是哥倫比亞與中國大使館。