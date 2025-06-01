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溫哥華台灣女孩醒了 遭撞昏迷1個月 同學、鄰居接力探望喚奇蹟

我的弟弟

姜宇哲（紐約，慈濟人文學校）
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我的弟弟是剛滿七個月的嬰兒，他長得很可愛，身材圓滾滾，臉蛋肥嘟嘟，皮膚白又嫩，像一顆令人想咬一口的包子。他愛哭又愛笑，只要一肚子餓就放聲大哭，但是當我搔癢他一下，他又大笑了。

弟弟最愛的玩具是各種小魚，只要這些魚在他手上，不到一秒鐘，就已經塞進嘴裡了。我很喜歡陪他一起玩，尤其是跟他一起開那台綠色小汽車。我也很喜歡餵他吃東西，每次看著他一口接著一口，我都快要流口水了。

我的弟弟現在不會說話，也聽不懂我說什麼，但是我想對他說：「雖然我常常半夜被你的哭聲吵醒，你還是我最棒的弟弟，以後長大要像哥哥一樣，不調皮搗蛋。」

李喬因（紐約，慈濟人文學校）

我有一個小我兩歲的弟弟，他的臉小小的，眼睛大大的，頭髮黑黑短短的，身材瘦瘦的，他有兩個非常可愛的梨窩，總是笑笑的。

我的弟弟很聰明，他喜歡數學，也愛玩魔術方塊和西洋棋，他可以在三十秒內解開三乘三魔術方塊，也在去年得到全美國西洋棋比賽一年級的第十五名，和台灣國際西洋棋公開賽超快棋七歲以下第一名。

但是弟弟非常調皮，總是搶我的東西，也很常欺負我、打我，讓人生氣又討厭！

雖然他常常讓我生氣，但當他不在家時，我卻很想他。有一次他去參加西洋棋比賽，要比賽八天才能回來，我原本覺得終於沒有人會煩我，可是第一天晚上睡覺，我就覺得房間變得好安靜，讓我好想抱抱他，我才發現，沒有他的日子好無聊。

所以，我想對我的弟弟說：「雖然你每天都在欺負我，讓我生氣，但其實我很愛你，因為你是我最好的弟弟！」

慈濟

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