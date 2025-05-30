我和家人、朋友一起去了很多地方。每一個暑假，我們會跟朋友去一個地方度假，幾年下來，我們有很多的快樂回憶。

我六歲那一年，我們去了義大利 ，看了鬥獸場，也造訪很多餐廳，吃了很多披薩、冰淇淋和義大利麵。我最喜歡檸檬口味的冰淇淋，我也特別記得義大利的南瓜湯很好喝。

我們也去過夏威夷 ，夏威夷很好玩，因為有很多海灘和游泳池。我們每天游泳、在海灘上玩，還看到螃蟹。

有一年，我們去克羅埃西亞，我不記得是幾歲去的，可是卻記得那裡很好玩。在克羅埃西亞，我們住的旅館有一個很棒的游泳池，泳池上有巨型充氣玩具可以玩，我也在那裡慶祝了生日。

去年我們去葡萄牙，是大人們決定的。雖然我們去玩了獨木舟，可是葡萄牙的假期我沒有很喜歡，我覺得那是大人喜歡的地方。

我每年也會去媽媽的故鄉台灣，有時去爸爸的故鄉瑞典 。我很喜歡台灣，因為有很好吃的食物，像鼎泰豐的小籠包和炒飯，我最喜歡的是旋轉壽司。我很喜歡我的大阿姨，她對我很好，她還會跟我打籃球，在她家旁邊有一家拉麵店，我們也會去那裡吃麵。我愛我的阿姨，我愛台灣。

我也很喜歡瑞典，因為我可以看到我的奶奶，奶奶很愛我，她每天都為我準備很好吃的食物。我們會一起出去玩，也會去姑姑家。在姑姑家午餐後吃甜點，因為瑞典人吃完午餐會吃一點甜點。我很喜歡在姑姑家打電動。

我喜歡我們的家庭假期，也喜歡每一個我們去過的地方和那裡的食物。我很感謝能夠與家人一起度過這麼多假期，每次度假我都很開心，因為可以跟家人在一起。我很喜歡度假，更愛我的家人。