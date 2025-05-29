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端午節的粽子

Amy Grace Wang（加州）
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今天奶奶來了，因為端午節快到了，我們要在家裡自己包粽子。

爸爸特地去越南店買回了粽葉，準備好包粽子的材料。奶奶先把粽葉洗乾淨，放進鐵鍋煮一下、撈出晾乾，然後她又將糯米浸泡四個小時，接著開始準備粽子的餡料。粽子有兩種口味，一種是甜的，裡面有蓮米、豆沙和紅棗；另一種是鹹的，用醬油醃過的五花肉作為內餡。

包粽子的過程非常有趣。奶奶把粽葉疊成一個長方形，先鋪上一層糯米，再放上兩塊五花肉和一顆鹹蛋黃，然後蓋上一把糯米，用粽葉裹緊。她一隻手牢牢地握住粽子，另一隻手用棉線熟練地纏緊固定。一眨眼，一個長條形的粽子就包好了。

一個又一個，我們包了一大鍋粽子，有鹹的、有甜的、還有不帶餡料的。

粽子包好後，我們立刻把它們放到鍋子去蒸。蒸了好久，糯米的甘香、餡料的肉香和棗香，還有粽葉的清香，慢慢地在空氣中彌漫開來，散發出節日的味道。

可以吃粽子了！這是我們小朋友最開心的時候。拿起一個粽子，剪開棉繩、剝開粽葉，糯米此時呈現出一種誘人的黃澄澄的色澤，吃上一口，齒頰留香、香糯彈牙，真好吃！這是奶奶的味道。我不禁在心裡默默地想：明年還能吃到奶奶包的粽子嗎？這思念之情在我的腦中迴盪。

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