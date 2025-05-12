「Wendy好可愛喔！」每次經過溫蒂漢堡 ，我的媽媽總是這麼說，因為我媽媽跟她一樣也有雀斑！媽媽的臉圓圓的、皮膚白白的、眼睛小小的，頭髮短短的，她總是戴著一副她最喜歡的粉紫色眼鏡；她常常抿嘴唇，因為她覺得她的嘴唇厚厚的，但是媽媽的身材瘦瘦的。

媽媽的個性大方、溫柔又體貼。她的興趣是出去玩，所以她喜歡穿舒服又好活動的衣服。她在家時喜歡看新聞，習慣吃完飯後跟我和爸爸一邊看電視、一邊吃點心。媽媽最愛跟朋友一起聊天、吃飯。

我喜歡跟媽媽在一起，因為她不但很有趣，而且會帶我體驗不同的活動。有一次，我跟媽媽和她的朋友去滑雪，媽媽不太會滑，她掉進了一個坑，我跟叔叔經過的時候，問她在那裡面做什麼？我們都覺得很好笑，媽媽也覺得很糗！

還有，最近媽媽帶我和爸爸一起去體驗攀岩，我很害怕跳下來，可是媽媽鼓勵我，說我一次比一次還要勇敢、一次比一次爬得還高，我就爬下來了，媽媽說：「嗯，這樣也可以。」最近一次，我們全家人跟朋友一家一起去搭乘迪士尼郵輪 ，每樣體驗都好好玩。如果媽媽沒帶我來，我也不會有這樣的享受。

春天到了，我想要跟媽媽帶著我最喜歡的野餐墊一起去公園野餐，我想跟她一起吃蘋果、三明治，和冰冰涼涼的冰淇淋。我最喜歡跟媽媽出去玩了。

平常我最愛媽媽被我搔癢的愛笑表情，所以媽媽對我最大的影響就是要我開心地過每一天。我非常謝謝她照顧我，又煮好吃的食物，我想對她說：「我愛妳，謝謝妳照顧我，跟妳在一起的每一天，我都好快樂！」