五月是一個充滿溫情的季節，在這個美麗的季節裡，有一個特別的日子─母親節 。

母親節是感謝媽媽的節日，大多數國家是在五月的第二個星期天慶祝。在這天，孩子會送花、寫卡片、做禮物，或帶媽媽去吃飯，學校也會教學生做卡片送給媽媽來表達愛和感謝。母親節讓我們想起媽媽的辛苦，也讓我們珍惜家庭。

我的媽媽是我生命中最重要的人，她一直是我的堅強依靠。還記得我八歲時第一次參加畫畫比賽，當時我很害怕、沒自信，不知道該畫什麼，但媽媽鼓勵我說：「如果失敗了沒關係，失敗乃成功之母」。後來我的作品得了獎，我在台上領獎時感謝了媽媽。我所有的特長、習慣和強項都是她培養出來的。

每一年母親節我都喜歡做一個小禮物給媽媽，有一年還用自己的壓歲錢給媽媽買花和咖啡杯。我現在大了，想為她做更多一點事，以後上班有自己的工資，也想替她買更有意義的禮物。今年母親節我想為媽媽準備一份小驚喜，做一頓簡單的早餐：熱奶茶、酪梨 吐司和炒蛋。希望媽媽看到後，她眼裡的光芒讓我明白她比任何時候都開心。

平時的生活中，我們常忘了媽媽的辛苦，因為她們是每一天都這麼辛苦，我們卻看不出來。母親節提醒我們，媽媽也需要愛。

當然，有些孩子不能和媽媽一起過母親節，對這些孩子來說，母親節可能是一個思念的日子。愛不只來自媽媽，愛還可以來自關心你、照顧你的人，我們也可以在母親節感謝他們。

母親節提醒我們要懂得感恩，母親給我們生命，用她的愛陪伴我們成長。今年的母親節，我不僅要送出自己的愛，我也學會更珍惜和媽媽相處的時間，希望自己在未來的日子裡，能成為媽媽的驕傲，也希望天下的母親都能被溫柔對待，快樂健康。