去年夏天，我跟媽媽、爸爸和妹妹去了法國南部。我覺得法國南部是個很漂亮的地方，天氣很暖和，海水很清澈。

記得我們到了一個很大的購物商場買東西，媽媽在那買了泳衣；我們也去了農夫市場，買了新鮮水果。然後一起去爬山，大山連著大海，風景十分美麗，我們覺得非常開心。

後來，晚餐的時候，我跟媽媽吃了牛排 ，爸爸吃魚，妹妹吃了雞肉，吃飽喝足就回旅館去。

那是一次非常愉快的旅行，我們購物、游泳、看山看海，一直到回美國，我都常常回味那次的旅行。

李錦豐（紐約，人力中心中文學校）

我去迪士尼 世界的假期非常神奇，那是我人生中最有趣的經歷之一。它如此有趣，以至於我迫不及待地想迎接新的一天，繼續去玩。

我們到達佛羅里達的時候已經是凌晨十二點了，所以我們直接去飯店睡覺。第一天吃完早餐後，我們去了主要的公園—魔法王國樂園。盡管那時還是清晨，公園裡的遊樂設施還沒開放，但已經擠滿了人。這個樂園主要可以見到迪士尼的角色，所以我不是很喜歡。

第二天，我們去了迪士尼好萊塢 影城，這是我最喜歡的迪士尼樂園，因為這裡有刺激的雲霄飛車，我玩得特別開心。最後一天，我去了動物王國，看到許多不同的動物，雖然不那麼好玩，但也不算無聊，因為那些動物真的很酷。遺憾的是，那是我們在迪士尼的最後一天，之後我們就得回家了。

我在迪士尼玩得非常開心，見到了迪士尼角色，乘坐了雲霄飛車，還看到許多動物，真是一次令人難忘的三天旅行。