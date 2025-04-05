假如我是一名醫生，我的目標是改善患者的健康狀況並挽救生命。成為一名醫生意味著我有很多責任，確保我的病人快樂健康是我的首要任務。我會努力確保我的病人得到最好的治療和護理。我會盡量做好措施預防疾病，並盡可能找到好的治療方法。

如果病人的病無法治癒，我也會盡力照顧好他們，幫助病人康復讓我們雙方都感到快樂。

醫生可以通過挽救生命對我們的社區和世界產生積極的影響。

成為一名醫生可能很難，但它給了我們幫助他人的機會。我會努力去實現這個願望。

陳嘉炫（紐約，人力中心中文學校）

假如我是一名眼科醫生，我會努力為患者治療眼睛的疾病。

因為我意識到眼科醫生的重要性，我曾經親眼目睹了眼科醫生為患者配眼鏡及開藥的過程，這段經歷令人印象深刻。他們能快速為患者開出符合其特定需求的藥物，而且那裡的眼科醫生都會說英語和中文，可以輕鬆地為有需要的人翻譯。

眼科醫生需要的知識非常豐富，能夠成功地幫助別人，讓患者重見光明是一件很棒的事情。眼科醫生可以幫助人們解決任何的眼疾問題，包括近視、遠視、弱視等等。

做一名眼科醫生可以幫助別人，也正是我希望能成為眼科醫生的原因。