那是個平靜的午後，我坐在書桌前寫作業，稍作休息時，隨手拿起平板瀏覽網頁。就在這時，一則廣告吸引我的目光，是最新的Apple Watch" rel="233109">Apple Watch ，時尚設計和多功能的介面讓我深深著迷。我忍不住朝著客廳喊道：「媽媽！我真的好想要這款Apple Watch！我可以買嗎？」

我原以為媽媽會爽快答應，沒想到，她微笑著說：「你已經長大了，如果你真的想要它，為什麼不試著靠自己的努力賺錢買呢？這樣你一定會更珍惜它。」媽媽的話讓我愣住了，雖然心裡有些失望，但也不得不承認她說的很有道理。我默默地回到房間，開始思考該怎麼實現這個目標。

我想到自己已經滿十四歲了，可以合法打工，於是，在附近的披薩店應徵了兼職工作，並且被錄用了。我的主要工作是製作披薩、清潔餐桌和洗碗，雖然工作不輕鬆，但親手製作一個個香氣撲鼻的披薩，讓我感到既新鮮又有成就感。每當領到工資，我都興奮地存進銀行帳戶，心裡暗暗鼓勵自己，只要堅持下去，夢想一定能實現！

幾個星期過去，我的努力開始見到成果。某天晚上，我仔細查看帳戶餘額，發現已經存夠了買Apple Watch的錢！那一刻，我激動得難以言喻，立刻跑去告訴媽媽這個好消息。媽媽驕傲地看著我，還從錢包裡拿出幾張鈔票，遞給我說：「這是對你努力的獎勵，繼續加油！」終於，我用自己賺來的錢，買下了夢寐以求的Apple Watch。

這次經歷讓我深深明白，只要有目標，願意付出努力，就能實現夢想。每當我看著手腕上的Apple Watch，就會想起自己的付出，也更加珍惜。