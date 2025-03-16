我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

努力實現夢想

鄭丞宏（伊利諾州）
聽新聞
test
0:00 /0:00

那是個平靜的午後，我坐在書桌前寫作業，稍作休息時，隨手拿起平板瀏覽網頁。就在這時，一則廣告吸引我的目光，是最新的Apple Watch" rel="233109">Apple Watch，時尚設計和多功能的介面讓我深深著迷。我忍不住朝著客廳喊道：「媽媽！我真的好想要這款Apple Watch！我可以買嗎？」

我原以為媽媽會爽快答應，沒想到，她微笑著說：「你已經長大了，如果你真的想要它，為什麼不試著靠自己的努力賺錢買呢？這樣你一定會更珍惜它。」媽媽的話讓我愣住了，雖然心裡有些失望，但也不得不承認她說的很有道理。我默默地回到房間，開始思考該怎麼實現這個目標。

我想到自己已經滿十四歲了，可以合法打工，於是，在附近的披薩店應徵了兼職工作，並且被錄用了。我的主要工作是製作披薩、清潔餐桌和洗碗，雖然工作不輕鬆，但親手製作一個個香氣撲鼻的披薩，讓我感到既新鮮又有成就感。每當領到工資，我都興奮地存進銀行帳戶，心裡暗暗鼓勵自己，只要堅持下去，夢想一定能實現！

幾個星期過去，我的努力開始見到成果。某天晚上，我仔細查看帳戶餘額，發現已經存夠了買Apple Watch的錢！那一刻，我激動得難以言喻，立刻跑去告訴媽媽這個好消息。媽媽驕傲地看著我，還從錢包裡拿出幾張鈔票，遞給我說：「這是對你努力的獎勵，繼續加油！」終於，我用自己賺來的錢，買下了夢寐以求的Apple Watch。

這次經歷讓我深深明白，只要有目標，願意付出努力，就能實現夢想。每當我看著手腕上的Apple Watch，就會想起自己的付出，也更加珍惜。

Apple Watch Apple

上一則

李梅樹長子李景暘享壽94歲 名畫中人物皆離世

延伸閱讀

Pi Day狂歡來襲 從數學到美食 3.14元披薩特惠嗨吃

Pi Day狂歡來襲 從數學到美食 3.14元披薩特惠嗨吃
果粉必備…時尚鑰匙圈充電器 輕巧又便捷

果粉必備…時尚鑰匙圈充電器 輕巧又便捷
全球智慧手表出貨量首見下滑 Apple Watch銷售動能減緩

全球智慧手表出貨量首見下滑 Apple Watch銷售動能減緩
圓周率日 全美CPK披薩3.14元 只限2天

圓周率日 全美CPK披薩3.14元 只限2天

熱門新聞

家族中的閃耀珍珠(上)

2025-03-07 01:00
1954年，吳宓（右三）與西南師範學院歷史系教師合影。 （圖／取自《吳宓日記》）

吳宓，成就了清華國學院和「四大導師」

2025-03-09 01:00

為愛癡狂

2025-03-10 02:00
朱疋／圖

黃金膝蓋

2025-03-11 02:00

白內障手術之後

2025-03-10 02:00
河內市景。

越南女人

2025-03-08 01:00

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」