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且行且思山水間

周心韻（中國）

廣西南寧青秀山之景，可謂「奇山異水，天下獨絕」。然而，在遊覽的時候，我險些錯過那美麗的景色，由此也讓我懂得了「塞翁失馬，焉知非福」。

今年二月的某天，我和爸爸、媽媽來到廣西南寧青秀山。我們早上去的時候天氣尚好，只是有些陰沉。沒想到不久後卻下起了綿綿小雨，我賞花的興致瞬間被澆滅了。看著那些美麗的三角梅隱在雨霧中，我們非常失望，只得找地方避雨。看來青秀山也不過如此，我們只能在雨停後踏上歸途。

就在這時，我無意間看見一個「莫奈花園」。只見裡面五彩斑斕的花草若隱若現，我們決定進去看看。這場雨引我走進這裡，也許還能為我帶來意想不到的驚喜，或許剛才的失去給我帶來了更好的收穫。

沒想到一進去就別有洞天：各種配色的三色堇盛開在更多叫不上名字的植物旁，一層層如階梯般鋪在小徑兩側。再往裡走，是一個大湖。湖裡有三三兩兩的睡蓮害羞地開著，睡蓮旁還有一隻悠閒的紅色水鳥。再往遠處看，是幾座小山。小山因為剛下過雨，所以周圍有一圈薄霧環繞，那薄霧恰到好處，微妙地烘托出小山丘的壯麗氛圍，讓人彷彿置身人間仙境！碧綠得猶如翡翠的湖水上有一座橋，那橋上有兩個為即將到來的元宵節準備的龍形花燈。花燈雖然是紅色，但是在薄霧籠罩下與背後的青山沒有違和感，反而栩栩如生，更像仙人下凡了。碧綠的水、青翠的山、青藍的天、純淨的霧，結合在一起，完全就是《千里江山圖》，但在我心中，已經有過之而無不及了。我在那個觀景臺上待了很長時間，久久不願離去。如果沒有那場雨，便沒有這樣震撼的景色了，我慶幸有這場雨。

後來，我們又繼續在那裡探索，景區也會每隔半個小時放一次人工煙霧來烘托氣氛，但我都覺得難以與剛才雨後的薄霧相較。我也明白了，英文有句諺語「When God closes a door, he must open another window.(當上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗)」。那場雨雖然讓我們失去愉快欣賞一些美景的機會，卻讓我們看到了更加震撼的景色。我慶幸有那場雨。

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