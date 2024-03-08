有一天，學校學生會需要選出今年的會長、副會長和秘書。學生會顧問為想要參加學生會的學生舉辦興趣會。起初，我不打算去，我感覺忐忑不安，心裡有個聲音在說：「別去、別去，你可能會出醜。」

原本我的想法是不去，但後來我腦中的天使和魔鬼在爭論。天使就像在我的右肩上，告訴我，「勇敢一點！一切都會好起來的，你會玩得很開心的！」魔鬼就像在我的左肩上告訴我 ，「你想冒因為失敗而感到尷尬的風險嗎？」不過在思考了一天，到了第五堂課的時候，我還是鼓起勇氣去了。

會議進行得很順利，內容也更吸引了我的注意力，讓我想競選秘書，但同時我也懷疑自己，因為要競選就必須要演講。我從小就不喜歡公開演講，我感到緊張和嚴重焦慮。為了緩解焦慮，我每天在家人面前練習演講。當我必須展示它的那天，我充滿信心並準備好面對這項挑戰。

我信心滿滿地走過學校禮堂，坐下來等待。等了很久，終於輪到我了。我站起來，自信地走著，閱讀我的演講稿。一開始有點不穩和緊張，但隨著我繼續閱讀我的演講，我在觀眾面前變得更加自在。我完成了我的演講，並對我那天的表現感到滿意。

第二天，公告發布了，我當選了，我成為秘書了！這對我來說是一個非常快樂的時刻。從一開始，我就不斷懷疑自己，但最終，冒這個險是一件了不起的事。我克服了一些恐懼，並獲得了回報。從這個經驗中，我意識到了，「不要小看自己，因為人有無限的可能」。