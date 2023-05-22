洛杉磯 是一個很有趣的地方，有高高的建築、漂漂亮亮的海灘、像是被火燒的棕櫚樹，和各種各樣的人。前年的夏天，我跟我的媽媽、爸爸、哥哥、姊姊和表姊去了洛杉磯旅行。我們去好多地方，有博物館 、星光大道 、大學，還有飯店等等。

在洛杉磯，我們先去了格里斐斯天文台。天文台有一個大屋頂可以讓人們上去，我在那裡學到好多關於天文的知識，也看了好多美麗的景象。當太陽快要下山的時候，我們從那個屋頂看到了像火球在天際的落日，而當你一走進屋子，就會看到那個太陽蝕刻在地上。

吃完晚飯後，我們就去好萊塢星光大道。這條街的地面有很多星星，上頭有許多名人的名字。走在這條路上，我心想，「有一天我的名字會嵌在這條街上嗎？」

第二天我們先去參觀了兩所大學，它們都有很大的校園。接著我們去了水族館，在這個水族館裡，你可以摸到小鯊魚。摸鯊魚雖然有趣，但我卻感覺摸鯊魚就像是摸一片水一樣。稍晚我們還去了洛杉磯的唐人街，印象深刻的是那裡有一個帶綠燈的紅色拱門，掛著紅燈籠，門口還有一個杯型沙發，裡面放著小熊維尼，你可以坐在上面。實際上，我就坐在了那個杯子跟小熊上。

第三天我們去參觀一個很大的博物館，它比紐約的自然歷史博物館大，我們花了整天的時間都逛不完。這個博物館裡有一個火箭模型、有一個人可以走在裡面的大水稻、有很多漂亮的魚，還有植物和動物展覽廳。

當然我們也沒有忘記美食。記得我們在洛杉磯做的最後一件事，就是吃南瓜派跟珍珠奶茶冰淇淋。

洛杉磯三天的遊歷，讓我在回家的飛機上仍讚嘆不已。洛杉磯好漂亮、好奇妙！