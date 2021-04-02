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清明節

許佩敏（加州，王倩中文學校）

春天來了，天氣變暖了，五顏六色的花朵綻放了，樹上也長出綠油油的葉子。這是春天的時候，也是清明節的時節。

清明節原來是七天寒食節的最後兩天。寒食節時，大家吃冷的食物，不能用火。後來寒食節漸漸消失，而清明節被留住，成了一個一年一次的傳統節日。

清明節最重要的事就是掃墓。什麼是掃墓？清明節那天，人們去墓地來紀念過世的親人。因為很多的墳墓沒人管理，所以旁邊的草會長得很高，墓碑上也會有很多灰塵。來紀念的人們就會把草清一清，把墓碑擦一擦。

掃墓時，人們也會焚香。焚香是為了告訴祖先他們還有後代，也表示對祖先的尊敬。然後人們會帶各種各樣的食物放在墓前面，這些食物通常會有雞、米飯、茶水，以及米酒，還會放一雙筷子，讓祖先享用食物。大家一起緬懷過世的人，希望他們在另一個世界過得幸福、平安。

另外，人們也會帶紙做的錢、房子、車、金元寶和奢侈品，像名牌手機、手提包、衣服等等，然後把它們燒掉，給過世的人用。因為在中國文化裡，人們想像人在過世之後，還會在陰間繼續生活，他們還需要錢跟其他用品，所以這些燒的東西是給過世的人使用的。

清明節時，有很多人也出去放風箏。放風箏可以在白天放，也可以在晚上放。人們會把風箏的線剪斷，讓它飛走。為什麼要讓風箏飛走呢？因為人們相信，這樣就會讓自己的壞運氣被帶走，把好運氣留下來。

通常，大家忙著工作，沒時間去看望家人。清明節的時候，家人都回來掃墓，一起見面。之後，大家有機會談天，給家庭一個團聚的機會。

清明節是紀念過世親人的傳統節日，以感謝他們以前做過的事情。

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