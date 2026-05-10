我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拒絕伊朗結束戰爭回應 川普：完全無法接受

紐約年輕人的新流行：周日上教堂

62歲男換肝3個月後 能隨媽祖遶境1天

記者黃寅／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
62歲男性接受肝臟移植3個月後已重返高爾夫球場並能隨媽祖遶境1天，參加台中榮總「...
62歲男性接受肝臟移植3個月後已重返高爾夫球場並能隨媽祖遶境1天，參加台中榮總「『肝』謝有你，移植新生相聚會」分享經驗。（台中榮總提供）

1名62歲男性接受肝臟移植1年9個月說，他術後一度雙腳無力、連站立都困難，但3個月後已重返高爾夫球場並能隨媽祖遶境1天。台中榮總移植醫學委員會指出，全台仍有約936人等待肝移植，隨著台灣進入超高齡社會，等待移植者年齡更高、共病更複雜，移植評估與術後照護的複雜度將提升。

患者參加台中榮總「『肝』謝有你，移植新生相聚會」分享以上經驗。他是B型肝炎帶原者，長期規律追蹤20年，未料病程持續惡化，歷經纖維化、肝硬化、肝癌，陸續接受無線射頻燒灼治療及經動脈化學栓塞治療，腫瘤仍反覆復發。他形容，「治療、復發、再治療、再復發，是一種對未知的恐懼」當醫療團隊建議移植時曾一度婉拒，後來在妻子不斷鼓勵下重拾勇氣。患者前年3月通過移植審查、8月完成手術。他感謝醫療團隊一路陪伴，讓他知道並非孤軍奮戰，也勉勵等待中的病友只要不放棄，希望就有機會來敲門。

台中榮總移植外科主任羅少喬說，這名患者的成功移植，是醫療團隊、病友和家屬共同努力的成果。手術時，捐贈者肝臟較患者原有肝臟大出1/3，醫療團隊移植前先進行「減容整形」，依利先生狀況調整肝臟大小及血管、膽道重建方式。最關鍵處是縮短缺血時間，時間控制越精準，越能降低缺血再灌流傷害、血管栓塞及膽道狹窄等風險，進而提升移植成功率。

他說，手術成功只是起點，移植後還面臨併發症預防和治療、生活型態調整、飲食管理、感染預防及規律用藥等多項長期追蹤的挑戰。病友會正是希望透過面對面交流，協助病友提升自我照護能力，並鼓勵等候移植者不要放棄治療機會。

羅少喬說，衛福部統計，肝癌與肝炎分列2024年國人十大癌症死因第二名及十大死因第三名，末期肝病威脅不容小覷，肝臟移植是患者的重要治療選擇。值得警惕的是，全國性研究發現肝癌病人平均年齡已由2013年的65.54歲升至2021年的67.92歲，老化趨勢明顯。受贈者年齡愈高，合併代謝與心血管疾病的比例也愈高，移植評估及照護將須更周延。

62歲男性接受肝臟移植3個月後已重返高爾夫球場並能隨媽祖遶境1天。（台中榮總提供...
62歲男性接受肝臟移植3個月後已重返高爾夫球場並能隨媽祖遶境1天。（台中榮總提供）

上一則

腎功能「數值」差不代表腎臟真的壞了？ 醫揭「假性腎衰竭」5大元凶

延伸閱讀

抗攝護腺癌20年 6旬男經2次「放射性配體治療」幾乎痊癒

抗攝護腺癌20年 6旬男經2次「放射性配體治療」幾乎痊癒
醫藥／中風復健 把握黃金6個月

醫藥／中風復健 把握黃金6個月
停經後不只變胖 小心脂肪肝風險翻倍 醫：心臟病中風找上門

停經後不只變胖 小心脂肪肝風險翻倍 醫：心臟病中風找上門
55歲男2公分結石藏腎臟憩室20年 3技術一舉清除

55歲男2公分結石藏腎臟憩室20年 3技術一舉清除

熱門新聞

健康的飲食習慣應該要均衡攝取天然原形食物，多吃蔬菜、水果、全穀類和蛋白質，減少加工食品、含糖飲料及飽和脂肪。(圖／123RF)

🎙️想比別人多活9年？先做好這8件事

2026-05-05 09:35
一名女網友表示自己每次上完廁所都會擦到衛生紙完全乾淨，卻發現身邊朋友大多只擦到變淡就停止，讓她相當震驚。衛生紙示意圖。（取材自pexels.com@Алексей Вечерин ）

如廁後擦到全白才乾淨？醫搖頭「屁股會流淚」教正確3步驟

2026-05-06 23:10
腎臟科醫師提醒，海鮮屬於優質蛋白質，但長期食用可能累積重金屬，尤其是大型深海魚；示意圖。（123RF）

6旬男愛吃海鮮竟然腎衰竭 醫揭5大重金屬高風險食物

2026-05-04 04:45
胃潰瘍形成的原因在於胃酸與胃黏膜保護機制失衡，長期壓力、作息不正常等都可能增加胃潰瘍風險。示意圖。（123RF）

吃辣不會得胃潰瘍？ 醫揭胃潰瘍「5大迷思」 喝牛奶養胃其實也錯了

2026-05-08 04:47
醫師提醒，民眾應正確洗手，避免腸病毒、諾羅病毒、流感、新冠病毒感染。（本報資料照片）

酒精也殺不死 醫揭「洗手關鍵5時機」 防病毒、降傳播風險

2026-05-05 04:36
豆腐不只是蛋白質來源，用餐時搭配一杯柳橙汁，維生素C能大幅提升鐵的吸收率。(圖／123RF)

吃肉才能補鐵？這6種「高鐵素食」含量比牛排還高

2026-04-20 02:00

超人氣

更多 >
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程
華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒
行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛

行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛
55歲健康專家逆齡20歲 早晚做這些事 活100歲或更久

55歲健康專家逆齡20歲 早晚做這些事 活100歲或更久
他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆