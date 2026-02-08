我的頻道

頭頸癌治療解鎖減輕經濟壓力 醫師哽咽：病人不必再賭第一步

記者郭韋綺／高雄即時報導
頭頸癌治療解鎖減輕經濟壓力，倡議取消健保限制的高雄長庚醫院耳鼻喉科主治醫師羅盛典數度哽咽落淚，直言病人不必再賭第一步。（記者郭韋綺／攝影）
「免疫治療效果不好，換標靶就得全額自費」一名頭頸癌患者在免疫治療無效後，為了改用標靶藥物，全家人只能四處籌錢，每個月負擔十多萬元醫藥費，只因孩子才3歲，家人希望他能多陪孩子一段時間，台灣高雄長庚醫院耳鼻喉科主治醫師羅盛典在接受聯合報專訪哽咽地說，很多時候，制度逼著病人用人生在賭下一步，「講到這裡，我真的很難不難過」。

羅盛典說，頭頸癌病人多半是家庭主要經濟來源，一旦罹癌收入中斷、治療費用又高，往往陷入進退兩難，更殘酷是選錯藥物，少了健保支撐，後續治療可能因為費用問題被迫終止。

這樣的衝擊也延伸到下一代，羅盛典說，曾看到一名大學生，因父母正在治療癌症，家計中斷，被迫輟學，同時兼好幾份工作，撐起一家人的開銷，他感嘆，癌症影響的從來不只是一個病人，而是一整個家庭。

他提到一名早期舌癌病人，明知盡早治療預後最好，卻因剛找到工作、需要撐家計，要求延後兩三個月再治療，等再回來評估，病情已明顯進展，治療也變得更為複雜，這類為了生計拖延醫療情況，在臨床並不少見。

除了經濟壓力，頭頸癌治療還常伴隨顏面外觀與吞嚥、說話功能受損，讓不少病人對治療本身就充滿恐懼，羅盛典提到，曾有不到50歲的病人，因腫瘤範圍大，手術後外觀與功能影響明顯，治療的決定對病人與家屬都是艱難的心理關卡，很多人不是不想治療，是不敢想治療之後的生活。

這次健保鬆綁免疫與標靶二擇一限制，並取消標靶用藥18周上限，對頭頸癌病人特別有感，羅盛典說，頭頸癌本來可用藥物選項就不多，過去制度限縮，等於把風險全丟給病人承擔，現在至少讓治療可以依療效調整，不必再因選錯第一步就走到無路可退的境地。

頭頸癌治療解鎖減輕經濟壓力，倡議取消健保限制的高雄長庚醫院耳鼻喉科主治醫師羅盛典...
「芙莉蓮」嚎啕大哭三天三夜 醫示警：恐引發碎心症...留意心衰竭

