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自體骨髓移植不必遠赴外地 台大雲林分院為3病友慶祝重生

記者陳雅玲／雲林即時報導
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台大醫院雲林分院歷經2年多籌備時間，成為雲林縣首家可執行自體骨髓移植醫療機構，罹患淋巴癌及漿細胞瘤的患者不用遠赴外地求醫，可就近接受治療，已有3名患者順利完成治療並穩定追蹤，日前院方為患者慶祝重生。（記者陳雅玲／攝影）
台大醫院雲林分院歷經2年多籌備時間，成為雲林縣首家可執行自體骨髓移植醫療機構，罹患淋巴癌及漿細胞瘤的患者不用遠赴外地求醫，可就近接受治療，已有3名患者順利完成治療並穩定追蹤，日前院方為患者慶祝重生。（記者陳雅玲／攝影）

台灣台大醫院雲林分院歷經2年多籌備時間，成為雲林縣首家可執行自體骨髓移植醫療機構，罹患淋巴癌及漿細胞瘤的患者不用遠赴外地求醫，可就近接受治療，已有3名患者順利完成治療並穩定追蹤，日前院方為患者慶祝重生。

台大雲林分院骨髓移植室主任尤達權表示，惡性淋巴腫瘤包括「淋巴癌」及「漿細胞瘤」，是最常見的惡性血液疾病，第一線治療以標靶藥物合併化學治療為主，部分患者尚需接受自體骨髓移植。

根據癌症登記資料推估，雲林縣每年約有20位病患有骨髓移植需求，過去雲林縣並無可進行骨髓移植的醫療院所，患者須轉診至外縣市，面臨交通、時間與經濟的多重負擔。

內科部主任林亮宇表示，在前院長黃瑞仁與馬惠明院長的大力支持下，雲林分院自2022年起，啟動自體骨髓移植醫療整備計畫，包含無菌空間改造、檢驗與儀器設備建置，並安排醫療團隊赴台大總院與癌醫中心受訓學習，終於建立一套完善且安全的移植流程。

截至今年4月，已有3位病患順利在雲林分院完成自體骨髓移植，其中1位為淋巴癌患者，2位為漿細胞瘤患者，目前皆持續於門診穩定追蹤中，日前在醫院切蛋糕慶祝重生。

陳姓病友去年底確診淋巴癌，今年3月接受移植，其女兒說，爸爸去年10月突然視力模糊，以為重新配鏡就好，但驗光師提醒到大醫院檢查，在檢查期間身體健康急遽惡化，後確診腦淋巴癌，她和父親當時徬徨無助，所幸就近就能治療，並獲得妥善照顧，現在爸爸每天都能日行萬步，還能回家煮飯給她吃，真的要感謝醫護團隊。

黃姓病友與關姓病友都罹患漿細胞瘤，黃姓病友說，一開始醫生說可能要到外縣市接受移植，沒多久醫生告知雲林分院已有設備能移植，他當下決定留在雲林治療，治療過程醫護團隊無微不至的照顧，讓他很感動。

台大雲林分院長馬惠明表示，聽到病友說在醫院接受無微不至的照顧，讓他很感動，相信這樣的服務可以造福鄉親，提升雲林的醫療量能。

尤達權表示，台大雲林分院目前將朝向挑戰更高技術門檻的異體骨髓移植邁進，期望造福更多血液疾病患者，為病人帶來更多希望與支持。

台大醫院雲林分院歷經2年多籌備時間，成為雲林縣首家可執行自體骨髓移植醫療機構，罹...
台大醫院雲林分院歷經2年多籌備時間，成為雲林縣首家可執行自體骨髓移植醫療機構，罹患淋巴癌及漿細胞瘤的患者不用遠赴外地求醫，可就近接受治療，已有3名患者順利完成治療並穩定追蹤，日前院方為患者慶祝重生。（記者陳雅玲／攝影）
台大醫院雲林分院歷經2年多籌備時間，成為雲林縣首家可執行自體骨髓移植醫療機構，罹...
台大醫院雲林分院歷經2年多籌備時間，成為雲林縣首家可執行自體骨髓移植醫療機構，罹患淋巴癌及漿細胞瘤的患者不用遠赴外地求醫，可就近接受治療，已有3名患者順利完成治療並穩定追蹤，日前院方為患者慶祝重生。（記者陳雅玲／攝影）

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