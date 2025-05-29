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兄妹爭相捐肝救父 女兒術後7天恢復正常生活

記者劉明岩／彰化即時報導
彰基醫學中心器官移植中心主任林國華（右3）帶領的團隊，成功完成由女兒（右1）捐肝給父親（右2）的手術。（彰基提供）
彰基醫學中心器官移植中心主任林國華（右3）帶領的團隊，成功完成由女兒（右1）捐肝給父親（右2）的手術。（彰基提供）

一對兄妹獲知罹病的父親急需換肝，爭著表達捐肝救父的意願，經台灣彰基醫學中心活體肝臟移植團隊詳細評估，最後妹妹如願，患者術後恢復良好，28日由女兒陪著回診，彰基特別為他舉辦慶生會，場面溫馨感人。

此一活體肝臟移植手術由彰基器官移植中心主任林國華執行，他說，換肝手術十分順利，捐肝救父的孝女，術後7天就出院，均恢復情況良好，已重返正常生活。他強調，彰基活體肝臟移植團隊歷年累積豐富經驗，術前嚴格評估、術中精密執行、術後細緻照護，確保病人與捐贈者安全是最重要的原則，此次換肝成功就是最好的證明。

這對父女28日回診，彰基移植團隊為他們舉辦溫馨的慶生活動，父親感性地表示：「在彰基做手術真的很安心，不但醫療專業讓人信賴，護理團隊也細心照顧每一個細節，讓我在短短幾週內就能重新走回健康之路。」

捐肝救父的女兒也說：「能夠為父親的健康盡一分力，是一生中最重要的決定之一，也感謝醫療團隊從術前評估到術後照護的全程陪伴，讓她充滿信心與平安」。

彰基醫學中心發言人張尚文強調，這個換肝案例再次證明，活體肝臟移植手術技術已經相當成熟，而且在台灣全額都有健保可以給付，尤其對捐肝者是安全且沒有傷害的手術。手術後，因為肝臟的再生能力極強，故捐贈了極大部分的肝臟，也不會影響身體健康，不需服用藥物，肝臟幾乎都能夠長回到原來的百分之百。

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