打罵方式「管教」 台衛福部：受虐兒過動、發展遲緩占2成

衛福部保護司舉辦終止兒虐系列記者會，司長張秀鴛（右一）指出，台灣早療通報有進步空間，受虐兒少中有2成是發展遲緩、過動兒少，因被當成一般孩子對待，衍生兒虐事件。（記者林琮恩／攝影）

台灣發展遲緩兒童通報數僅4.3%，接受療育者僅2.7%，遠低於世衛 組織發展遲緩兒童盛行率6%至8%。衛福部保護司司長張秀鴛表示，第一線社工服務兒虐受害者時，發現許多受虐兒少屬於特殊需求兒少，屬過動、發展遲緩者高達2成，這些兒少常有情緒障礙等症狀，卻被家長當成一般兒少管教，進而引發兒虐事件。

世衛組織估計，全球發展遲緩兒童盛行率約6%至8%，但6歲以下發展遲緩兒童通報率僅4.3%，實際接受療育者僅2.7%，而根據衛福部心健司統計，國內注意力不足過動症（ADHD）患者盛行率僅10%，但僅2%接受診斷，1%完成完整治療。張秀鴛說，種種數據顯示，台灣在發展遲緩兒童通報治療上，仍有進步空間。

113年台灣家內受虐兒少案件中，經社工調查兒少屬發展遲緩者占6.5%、過動症占11.7%；家外安置的受虐兒少，則有高達3成為身心障礙、發展遲緩兒少。張秀鴛表示，特殊需求兒少在公權力介入，要求安置時，卻因有許多情緒行為困擾，被安置機構視為「難治兒」，有人因此不斷「被退貨」，輾轉在不同機構間接受服務。

張秀鴛說，ADHD、自閉症兒少，若未及早診斷，父母將其視為一般兒少管教，如以打罵方式要求孩子寫功課等，孩子卻因疾病問題難以遵循指令，久而久之恐演變成虐待行為，被通報進入兒少保護服務系統，且社工訪視時發現，這些受虐兒少因未及早治療，疾病情況都很嚴重，亟需透過宣導，讓家長知道這些孩子需要醫療、心理社會資源協助，不是打鬧就能改變。

ADHD及自閉症兒少，幼年時被家長虐待，長大後轉為施暴家屬，陷入惡性循環。張秀鴛表示，衛福部統計，未成年「卑對尊」暴力事件行為人，67.5%有身心狀況，其中ADHD占22.7%，泛自閉症診斷占17.8%，情緒障礙及妥瑞氏症各占4.4%，憂鬱症占比3.1%。

張秀鴛表示，每個孩子均有不同特質，特殊需求孩子若能盡早發現，經兒童發展篩檢、聯合評估中心評估後，進入社區療育服務等接受治療，可讓孩子穩定成長，且相關服務有國健署補助、健保 給付，都屬免費，偏鄉地區也有親子 館、衛生所等早療資源進駐，由物理治療師、語言治療師等提供服務。