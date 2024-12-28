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陳菊流感住院又腦血管阻塞 醫指：她是雙重高風險族群

記者賴昀岫／台北即時報導
監察院長陳菊日前完成腎腫瘤手術，又出現左側腦血管阻塞，二度緊急開刀，所幸目前狀況穩定逐漸康復中。（聯合報系資料照片）
監察院長陳菊日前完成腎腫瘤手術，又出現左側腦血管阻塞，二度緊急開刀，所幸目前狀況穩定逐漸康復中。（聯合報系資料照片）

台灣監察院長陳菊因重感冒住院，檢查出腎腫瘤後經手術切除，又出現左側腦血管阻塞，二度緊急開刀，所幸目前狀況穩定逐漸康復中，醫師推估，手術後發生腦血管堵塞，恐是患者本身在手術前，腦血管就有病灶，手術對於人體產生壓力，增加腦中風發生機率，加上陳菊已74歲，年長者或患有心血管疾病，都屬腦中風高風險族群。  

陳菊日前因流感至高雄醫學大學附設中和紀念醫院就診，順便安排例行性健康檢查，發現右側腎臟有一顆約3.5公分的腫瘤，12月21日接受達文西機械手臂手術治療，手術過程順利，術後恢復良好，第2天即可自行下床活動。  

但在預計出院前一天早上，陳菊突感右下肢無力，跨科別專業團隊在1小時內完成檢查，確認其為左側腦血管阻塞，立即展開治療，由於在黃金時間內進行妥善處置，危機得以及時化解；高雄市長陳其邁今天表示，陳院長目前在高醫的悉心診治下，已逐漸康復，盼她盡快恢復健康。

針對腫瘤手術後出現腦血管阻塞的狀況，土城醫院副院長、台灣神經腫瘤學學會榮譽理事魏國珍表示，可能是因為患者本身血管就有問題，畢竟動手術對身體就是種壓力，可能因為血壓或其他身體變化導致中風。  

魏國珍說，在一些大手術後，血管變化本來就是要觀察的，在年紀大或有心血管疾病等高風險患者身上，的確有可能發生，手術時間和天氣等因素，也都可能產生影響，一般而言，發生率比較高的時間，集中在術後1、2天，之後幾天發生的機率相對少，因為患者身體幾乎已經康復，所以也可能最近天氣變化所致。  

至於高風險族群，是否需要特別避免在天冷時動手術，魏國珍表示，會需要做手術都是治療上認為有需要，通常不太會考慮天氣因素，所以術前麻醉、心肺功能評估等步驟其實很重要，尤其全身麻醉的病人更是如此。

事實上，這已並非陳菊首次中風，她2007年在擔任高雄市長期間，就曾因為血壓高住院，且血糖及血脂也都偏高，是典型的「三高」慢性病患，還出現輕微中風的跡象。

中風 陳菊 腫瘤

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