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那帕酒鄉品美酒

李澤先
果實纍纍的葡萄藤。
果實纍纍的葡萄藤。

美西野火波及北加州酒鄉索諾馬（Sonoma），就想起拜訪過的那帕（Napa）酒鄉。

我們從舊金山出發往北，先到了盧瑟福（Rutherford）的红酒大廠PEJU品嘗美酒。女兒發現他們有一瓶粉紅葡萄（Rose）酒名「英格麗」正巧與太座同名。原來是當年這對新婚的酒廠主人茱莉葉與羅勃在玫瑰園中交換結婚誓言時，以他們心愛的玫瑰花名「英格麗」爲這酒命名；頗有些羅曼蒂克的背景，我們品嘗後也都喜歡就買了幾瓶。後來開瓶享用，時就想應該要保存一瓶當做纪念，不捨得全都喝光，此是後話。

在酒廠看了他們的製酒設備，也逛了附近的葡萄園，晚餐就選在聖海倫那（St. Helena）一家氣氛與設備皆好的餐館，還可從餐桌陽台一覽那帕谷地在暮色中的美景，那盤旋的飛鷹亦增添了些浪漫氣氛，當然這些景色也留在了相機裡。

夜宿附近一家古老翻修過的旅館，在寧静而安詳的夜色下，經歷一天腦力的激盪與體能的消耗，頭一貼枕就進入了夢鄉。次晨先享用了健康早餐，我們在旅館的花園逛逛，玫瑰園中各色的玫瑰盛開。我們都是愛花人，指指點點地說評與攝影。還注意到很多藝術雕塑展示在園中。有趣的「剪刀石頭布」特别吸引了我們的注意，原來外國人也玩這猜拳的玩意兒。我與女兒也玩了兩次，我都輸了；調侃她能讀懂我的心思。之後在餐廰進了個早午餐就打道返家，結束了這愉快的那帕酒鄉短旅。

雕塑作品。
雕塑作品。
清晨時旅館的玫瑰園。
清晨時旅館的玫瑰園。
有趣的「剪刀石頭布」雕塑。（圖皆為作者提供）
有趣的「剪刀石頭布」雕塑。（圖皆為作者提供）
葡萄園旁的飲酒桌。
葡萄園旁的飲酒桌。
葡萄園的製酒設備。
葡萄園的製酒設備。
晚餐時從陽臺鳥瞰那帕谷地的飛鷹在暮色中盤旋的美景。
晚餐時從陽臺鳥瞰那帕谷地的飛鷹在暮色中盤旋的美景。
雕塑作品。
雕塑作品。
附近的雕塑作品。
附近的雕塑作品。
那帕酒鄉的葡萄園。
那帕酒鄉的葡萄園。

旅館 加州 雕塑

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