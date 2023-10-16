理財Q&A／存15美元 人人做得到

問：我的收入不高，又要支付很多日常花費，該如何存款？

答：只要持之以恆每天存款15美元就能積少成多，15美元不算太多，收入就算不高也能做得到，執行起來比想像中容易；重點是要持之以恆。

定下每日存款15美元的目標有百利而無一害，操作容易而且可以貯備應急金，求心安又能在必要時派上用場。

存款好處多多，但在美國，許多人把所有錢花光光，分毫不剩。市調機構YouGou的2023年報告顯示，全美十分之一消費者沒有絲毫儲蓄 ，14%存款額僅1000至4999美元。

下定決心每天存15美元，對許多人來說也是跨出一大步，依此推估，每星期存105美元、一個月就有450美元，一整年下來便累積5400美元。

積少必能成多，但要用對方法才能持之以恆。以下方法值得參考：

方法一：充分利用圖書館資源

建議您申請成為公立圖書館會員，成為會員後，可免費使用大量資源，輕而易舉每天省下15美元，各分館的免費資源不盡相同，基本上包括社區活動與圖書館門票、課程和課程輔導、孩子課後活動、串流媒體服務、電影放映、州立公園通行證、小型電子設備如筆記型電腦和平板電腦租賃、電子書和數位有聲書應用程式、影音串流媒體、圖體集會空間、適合工作的辦公空間等。

有些分行另有特別的會員福利，例如舊金山市、舊金山郡圖書館會員每天可免費享用2美元等值列印或複印服務，另可免費使用 Ancestry.com及汽車修理數據庫，省不少錢。

方法二：設定自動轉帳儲蓄

仔細審查預算，看看可削減哪些支出，好比昂貴的午餐沙拉、付費但從未參加的瑜伽課、以及其他根本不需要的東西，就算一時之間想不到可刪減什麼預算，也可優先把15美元放到一邊存起來；認證財務規畫師兼理財業者 Amicus Settlement Planners 負責人麥克斯威爾(Greg Maxwell)建議設定自動轉帳，定期將15美元存入單獨帳戶，有些銀行讓顧客設定每天、每周或每月自動轉帳。

方法三：讓小孩承擔家務

身為忙碌的父母，您可能定期花錢請專人做家務事，諸如遛狗、花園除草或者打掃房子，假如家有子女已經長大、可以承擔這些任務，不妨讓孩子代勞做家務，省下付給清潔專人的費用，也幫孩子培養責任感。

認證理財規畫師兼 Good Financial Cents 網站創始人羅斯(Jeff Rose)分享自身經驗，過去五年來每星期都有清潔工到他家裡打掃，每月清潔服務費用遠超過500美元，後來子女夠大了便請孩子代勞、停止雇用清潔工，不僅省下大量資金，也教導孩子成年人所需要的生活技能。

方法四：償還高利信用卡 債

假設一個人的信用卡餘額一直維持2萬美元，平均利率29%，依此推估，每月卡債利息支出高達483美元，每天等於對信用卡發卡機構支付16美元，這些錢一去不復返。

假如銀行帳戶裡有現金，卻一直不動用，應改變思維，因為放著錢不用而繼續擴大利息，損失的費用遠比獲得的回報多，所以應考慮用帳戶裡的錢還信用卡餘額，卡償還清後，便可將原本支付利息的錢存入儲蓄帳戶。

理財專書作者斯圖爾 (Tony Steuer) 說，還清卡債後就可以再次充電、重新出發；之後刷卡務必要每期全額支付餘額，並且只需要更謹慎花錢，就可大幅改善財務。

方法五：將學生貸款 切換到「SAVE」還款計畫

許多人因背負大筆學生貸款而難以維持收支平衡，更遑論每天存款；不過，著有理財專書的註冊理財規畫師庫德納(Bryan M. Kuderna)建議學生貸款改用新的「SAVE」 還款計畫(SAVE repayment plan)。

「SAVE」 還款計畫是全新聯邦計畫，根據每個貸款人的收入和家庭規模計算還款金額，而不是依貸款餘額計算；若干年後，餘額也將被註銷。

如果符合這項計畫的資格，便可將用於還款的額外資金轉為儲蓄，可讓財務狀況和信用雙雙受益。

方法六：享受儲蓄

以上種種方法做來並不難，日存15美元確實大有幫助，藉此可改變習慣並逐步調整。

日存15美元計畫開步走之後，應密切關注儲蓄帳戶的變化，最終會希望有足夠金錢支付幾個月基本費用，一旦達到目標，就可用剩下的錢去做一直渴望的有趣計畫，終可嘗到甜美果實。