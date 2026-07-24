布碌崙女子帳戶遭盜領1.2萬 警緝兇
布碌崙(布魯克林)一名女子的銀行帳戶在未經授權的情況下，被他人多次提款，共計1萬2000元。警方近日公布監控錄像拍下的嫌犯照片並通緝，希望知情者向警方提供相關線索，以便早日將嫌犯捉拿歸案。
警方稱，此案調查始於6月10日(周三)下午3時左右，當時一名55歲的女子發現銀行帳戶出現多筆未經授權的交易。警方表示，儘管受害者仍持有實體銀行卡，但警探發現嫌犯已設法利用其個人資訊偽造了一張銀行卡。
根據警方紀錄，嫌犯使用這張假銀行卡在布碌崙多家花旗銀行支行多次大額提款，總計達1萬2000元。警方公布的監控錄像畫面來自布許維克(Bushwick)的一家花旗銀行分行。
警方根據被盜用銀行卡的信息找到提款銀行，然後順藤摸瓜找到了嫌犯的照片。根據警方提供的照片，嫌犯是一名年輕女子，中等膚色，留著黑色長髮，身穿黑色低胸緊身上衣。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
警方指出，受害女子帳戶內共被盜領1萬2000元，且是經由多次未經授權提款累積而成，屬於金額不小的銀行詐騙案件。 警方調查發現，儘管受害者仍持有實體銀行卡，嫌犯仍疑似利用其個人資訊偽造出另一張銀行卡，再拿去布碌崙多家花旗分行提款。 警方呼籲知情者可撥打止罪熱線800-577-TIPS(8477)，或上網至nypdcrimestopper.com，也可用簡訊、X平台或CS-NYC應用程式提供線索，身份全程保密。
精華 FAQ
警方指出，受害女子帳戶內共被盜領1萬2000元，且是經由多次未經授權提款累積而成，屬於金額不小的銀行詐騙案件。
警方調查發現，儘管受害者仍持有實體銀行卡，嫌犯仍疑似利用其個人資訊偽造出另一張銀行卡，再拿去布碌崙多家花旗分行提款。
警方呼籲知情者可撥打止罪熱線800-577-TIPS(8477)，或上網至nypdcrimestopper.com，也可用簡訊、X平台或CS-NYC應用程式提供線索，身份全程保密。
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