布碌崙女子帳戶遭盜領1.2萬 警緝兇

布碌崙一名女子的銀行帳戶未經授權被提款1萬 2000元。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林 )一名女子的銀行帳戶在未經授權的情況下，被他人多次提款，共計1萬2000元。警方近日公布監控錄像拍下的嫌犯照片並通緝，希望知情者向警方提供相關線索，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

警方稱，此案調查始於6月10日(周三)下午3時左右，當時一名55歲的女子發現銀行帳戶出現多筆未經授權的交易。警方表示，儘管受害者仍持有實體銀行卡，但警探發現嫌犯已設法利用其個人資訊偽造了一張銀行卡。

根據警方紀錄，嫌犯使用這張假銀行卡在布碌崙多家花旗銀行支行多次大額提款，總計達1萬2000元。警方公布的監控錄像畫面來自布許維克(Bushwick)的一家花旗銀行分行。

警方根據被盜用銀行卡的信息找到提款銀行，然後順藤摸瓜找到了嫌犯的照片。根據警方提供的照片，嫌犯是一名年輕女子，中等膚色，留著黑色長髮，身穿黑色低胸緊身上衣。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。