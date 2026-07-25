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涉毒案押逾500天 華人誓言上訴

世界新聞網╱綜合報導
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31歲的華人司機卓文建去年因駕車送貨而捲入美加邊境的大麻走私案。圖為示意圖，非涉...
31歲的華人司機卓文建去年因駕車送貨而捲入美加邊境的大麻走私案。圖為示意圖，非涉案車輛。(美聯社)

31歲的華人司機卓文建(Wenjian Zhuo，音譯，下同)去年捲入美加邊境的大麻走私案，於今年6月被聯邦陪審團裁定持有並意圖散布毒品罪名成立，最高面臨20年刑期。但身陷囹圄已近550天、至今仍未親眼見過新生女兒的他說，他是因接下一趟長途載客訂單，對車上裝載的走私品毫不知情的情況下捲入的，他誓言將上訴到底。

據The NEW YORKER報導，幾年前從中國移民來美的卓文建原先在藥局擔任銷售員，2024年春季開始兼職開車載客。他從Uber起步，隨後在小紅書等平台自立門戶，接洽不少國際學生與旅行團生意。2025年1月22日凌晨2時30分，他駕駛豐田Sienna商旅車從皇后區出發，北上400哩前往美加邊境接客。這趟車資940元的訂單，先前透過微信談妥，對方聲稱有「六、七箱行李」需運送至紐約。

然而，當他驅車近七小時抵達紐約州最北端的37號公路加油站時，等待他的並非留學生，而是一名戴墨鏡、開白色皮卡的男子。該男子將12件包含紙箱、行李箱及塑膠箱的貨物裝上車後隨即離去。該男子事後被確認為居住於加拿大安大略省(Ontario)邊境的莫霍克族人蒙圖爾(Eric Montour)。

卓文建行經的阿克瓦薩斯尼(Akwesasne)原住民保留地跨越美加邊境，因管轄權特殊且地形複雜，素有「走私之都」之稱。不諳英語且不熟悉當地的卓文建，上路後察覺氣味與貨物有異，急忙打電話向友人求助討論，語氣充滿不安與疑慮。不料上路僅30分鐘，便遭全程監控的美國邊境巡邏隊攔截，並在車上查獲211包、重達207磅的真空包裝大麻。

被捕後，卓文建交出手機與行車紀錄器，交代一切過程，還主動提出擔任臥底協助緝捕幕後主使，但遭探員以安全疑慮拒絕。今年1月底，檢方曾提出認罪協議，若他承認不會導致遣返中國的輕罪即可當庭獲釋；但卓文建堅信自己並無犯罪意圖，回絕了這項提議。

陪審團最終依據「故意迴避」(willful blindness)法律原則裁定他罪名成立—該原則規定，被告即使未明確證實貨物為毒品，但若在強烈懷疑下仍刻意不予查證，法律上等同於「明知」。檢方隨後發布新聞稿指其「走私大麻入境」，但起訴內容其實從未指控他曾親自越境。

這場官司讓卓文建付出極大代價。被捕時其伴侶鄒敏興(Minxing Zou)已懷孕八個月，女兒於2025年2月中旬在法拉盛出生，卓文建多次申請交保見證女兒誕生，均遭拒絕，並因移民身分遭認定有逃亡與被移民局拘留之虞，持續遭押。

卓文建現仍羈押於紐約州麥迪遜郡(Madison County)監獄等候量刑，不僅耗盡6萬元律師費，生計工具商旅車也遭沒收。新接手的律師團隊正全力研擬上訴，強調卓文建英文不佳、初來乍到，在短短半小時內面對突發狀況的猶豫，絕不應被等同於刑事犯罪意圖，期盼司法能還他清白。

精華 FAQ

  • 他原本接下一趟長途載客訂單，從皇后區北上到美加邊境接人，途中才發現貨物氣味有異，隨後遭邊境巡邏隊攔查並起獲大麻。

  • 法庭採用故意迴避原則，認為他即使未被證明明知貨物是毒品，但在強烈懷疑下仍未查證，法律上可視同明知，因此裁定有罪。

  • 他已被羈押近550天，錯過新生女兒出生，也耗盡6萬元律師費，商旅車還遭沒收；目前律師正準備上訴，主張他不應被當成犯罪者。

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