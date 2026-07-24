我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

皇后區亞裔路怒持菜刀砍人 華男身中多刀重傷

記者顏嘉瑩／紐約報導
皇后區大學點126街與26大道23日清晨發生路怒砍人案，警方目前仍在追緝涉案嫌犯...
皇后區大學點126街與26大道23日清晨發生路怒砍人案，警方目前仍在追緝涉案嫌犯。圖為案發地點Google街景。(Google Maps)

皇后區大學點(College Point)23日清晨發生一起駭人路怒事件。一名47歲華裔男子駕駛的車輛與另一輛車發生輕微擦撞後，雙方疑似爆發口角，對方亞裔駕駛竟持菜刀攻擊該華裔男子，造成被害人頭部、胸口及手臂受傷。嫌犯犯案後駕車逃離現場，截至23日晚間仍未落網，警方正追緝其下落。

市警109分局警方表示，案發於清晨約5時30分，地點位於大學點126街與26大道附近。初步調查顯示，兩輛車發生碰撞後，雙方先下車理論，衝突迅速升高。其中一名亞裔駕駛從車內取出一把帶鋸齒的大菜刀，朝47歲男子揮砍，導致其後腦、左手臂及胸口多處受傷。警方未透露受害人身分，但據目擊者稱，受害人為華裔。

救護人員到場後，將傷者送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens)治療。警方表示，傷者傷勢雖然嚴重，但無生命危險。

涉案男子當時駕駛一輛豐田Toyota轎車，行凶後立即開車逃離現場。警方表示，嫌犯為一名亞裔男子，年約30歲，案發時身穿白色上衣及藍色牛仔褲，留短黑髮。警方尚未公布其身分及涉案車輛的詳細資訊，也未說明雙方是否互相認識，初步研判案件起因與擦撞後引發的路怒衝突有關。

警方已調閱案發地點及周邊監視器畫面，並在附近街區搜索，希望盡快確認嫌犯身分及逃逸路線。案發路口附近居民表示，該路口平時車流量不小，但很少發生如此暴力的案件，不少人得知消息後都感到震驚。

警方呼籲，知情民眾若掌握相關線索，可透過止罪熱線(Crime Stoppers)800-577-TIPS(8477)與警方聯繫。

精華 FAQ

  • 案件發生於23日清晨約5時30分，地點在皇后區大學點126街與26大道附近。警方表示，事故先由兩輛車輕微擦撞引發，隨後衝突迅速升高。

  • 47歲華裔男子在下車理論時，遭對方從車內取出帶鋸齒的大菜刀揮砍，後腦、左手臂與胸口多處中刀。雖然傷勢嚴重，但送醫後並無生命危險。

  • 警方稱嫌犯為年約30歲的亞裔男子，作案時身穿白色上衣與藍色牛仔褲，留短黑髮，駕駛一輛豐田Toyota轎車逃離。警方已調閱監視器並呼籲民眾提供線索。

皇后區 華裔 亞裔

上一則

皇后區房價年漲6% 7社區入最貴前50
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙8大道餐館華男持2把刀隨機砍人 商家：非內部衝突

布碌崙8大道餐館華男持2把刀隨機砍人 商家：非內部衝突
中籍女醫師在柬被砍34刀「先殺後姦」 半年第3起華人遇害

中籍女醫師在柬被砍34刀「先殺後姦」 半年第3起華人遇害
華男酒駕賓士法拉盛停車場連撞6車 車主見滿地零件嚇傻

華男酒駕賓士法拉盛停車場連撞6車 車主見滿地零件嚇傻
法拉盛81歲翁超市外遭毆送醫 警懸賞緝兇

法拉盛81歲翁超市外遭毆送醫 警懸賞緝兇

熱門新聞

布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 聯邦官員：疑涉華人犯罪集團

2026-07-20 19:54
紐約市周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場停飛、班機延誤。(路透資料照)

豪雨+冰雹轟炸紐約 部分地區積水成災 航班大延誤

2026-07-18 14:56
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼 研擬逮捕以色列總理內唐亞胡

2026-07-19 10:59
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴