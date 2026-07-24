皇后區亞裔路怒持菜刀砍人 華男身中多刀重傷

皇后區大學點126街與26大道23日清晨發生路怒砍人案，警方目前仍在追緝涉案嫌犯。圖為案發地點Google街景。(Google Maps)

皇后區 大學點(College Point)23日清晨發生一起駭人路怒事件。一名47歲華裔 男子駕駛的車輛與另一輛車發生輕微擦撞後，雙方疑似爆發口角，對方亞裔 駕駛竟持菜刀攻擊該華裔男子，造成被害人頭部、胸口及手臂受傷。嫌犯犯案後駕車逃離現場，截至23日晚間仍未落網，警方正追緝其下落。

市警109分局警方表示，案發於清晨約5時30分，地點位於大學點126街與26大道附近。初步調查顯示，兩輛車發生碰撞後，雙方先下車理論，衝突迅速升高。其中一名亞裔駕駛從車內取出一把帶鋸齒的大菜刀，朝47歲男子揮砍，導致其後腦、左手臂及胸口多處受傷。警方未透露受害人身分，但據目擊者稱，受害人為華裔。

救護人員到場後，將傷者送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens)治療。警方表示，傷者傷勢雖然嚴重，但無生命危險。

涉案男子當時駕駛一輛豐田Toyota轎車，行凶後立即開車逃離現場。警方表示，嫌犯為一名亞裔男子，年約30歲，案發時身穿白色上衣及藍色牛仔褲，留短黑髮。警方尚未公布其身分及涉案車輛的詳細資訊，也未說明雙方是否互相認識，初步研判案件起因與擦撞後引發的路怒衝突有關。

警方已調閱案發地點及周邊監視器畫面，並在附近街區搜索，希望盡快確認嫌犯身分及逃逸路線。案發路口附近居民表示，該路口平時車流量不小，但很少發生如此暴力的案件，不少人得知消息後都感到震驚。

警方呼籲，知情民眾若掌握相關線索，可透過止罪熱線(Crime Stoppers)800-577-TIPS(8477)與警方聯繫。