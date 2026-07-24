火災曝非法分租 石溪華人4房塞12人 租客多是大學生
紐約州長島石溪(Stony Brook)華裔夫婦林娟(Juan Lin，音譯，下同)與劉興濤(Liu Xingtao)，涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，日前因一場火災意外曝光，兩人各被控30項罪名，若罪名全部成立，最高恐面臨43萬6000元罰款，以及90天監禁。
布魯克海文(Brookhaven)鎮政府官員表示，屋內當時住有12人，其中大多為石溪大學學生。調查人員在屋內清點出18張床墊，顯示實際居住人數可能更多。地下室、一樓、二樓及閣樓皆被隔間改建為臥室，許多房間還編有號碼並加裝門鎖。
這起違法出租情形，是在7月2日該住宅發生火災後才曝光。消防局於當天凌晨4時15分接獲報案，初步判定起火原因是有人在二樓浴室吸菸，引發火勢，隨後迅速蔓延。
鎮政府官員指出，房屋經過違法隔間改建，也增加了消防人員救火時的風險。
除了未持有效租賃許可證出租外，稽查人員還發現屋內缺少煙霧偵測器、電箱外露，以及大量違法施工，並缺乏符合規定的緊急逃生通道。屋內有多組電磁爐、微波爐、小冰箱及電子鍋，研判被分隔成多個獨立居住單位。
官員表示，兩名被告中有一人先前曾因在同一處房產，未持有效租賃許可證經營出租而遭判有罪，因此本案多項罪名被列為「二次違規」，將面臨更重的處罰。
石溪大學回應說，涉案住宅與校方無關。目前該校有超過1萬500名學生在校內住宿，對於選擇校外租屋的學生，校方也提供相關指引與資源，協助尋找安全、合法的住所，並將持續支援可能受到影響的學生。
案件因7月2日住宅發生火災而曝光，消防單位凌晨接報後介入調查，才發現屋內存在大量違法隔間、分租與安全缺失等問題。 鎮政府指出，屋內當時有12人居住，其中大多是石溪大學學生；但現場清點到18張床墊，顯示實際住用人數可能更多。 稽查發現該屋無有效租賃許可、缺煙霧偵測器、電箱外露且逃生通道不足，兩名被告各面臨30項罪名，若全數成立最高可罰43萬6000元及90天監禁。
精華 FAQ
案件因7月2日住宅發生火災而曝光，消防單位凌晨接報後介入調查，才發現屋內存在大量違法隔間、分租與安全缺失等問題。
鎮政府指出，屋內當時有12人居住，其中大多是石溪大學學生；但現場清點到18張床墊，顯示實際住用人數可能更多。
稽查發現該屋無有效租賃許可、缺煙霧偵測器、電箱外露且逃生通道不足，兩名被告各面臨30項罪名，若全數成立最高可罰43萬6000元及90天監禁。
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