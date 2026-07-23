華人編舞家陳肇中挑戰芭蕾殖民凝視 籲舞團停止使用「黃臉妝」

林肯中心23日放映紀錄片「About Face: Disrupting Ballet」，作為「中國藝術周」及華美協進社百年慶活動之一。圖為劇照。(受訪者提供)

紐約林肯中心23日放映紀錄片「About Face: Disrupting Ballet」，作為「中國藝術周」及華美協進社百年慶活動之一。影片記錄了編舞家兼製作人陳肇中(Phil Chan)與前紐約市 芭蕾舞團(New York City Ballet)獨舞者帕斯科金(Georgina Pazcoguin)發起「Final Bow for Yellowface」運動、呼籲芭蕾舞摒棄傳統種族刻板印象的過程。陳肇中21日接受世報專訪表示，運動的目的不是拋棄古典芭蕾，而是讓這門藝術擺脫長期將亞裔 文化扁平化、刻板化的表現。

九年前，陳肇中與帕斯科金發起公開承諾，提供教育資源，呼籲舞團停止在演出中使用黃臉妝(yellowface)等種族化表演手法。其策略是讓舞團和藝術工作者主動取得資料、加入承諾，再透過熟識的藝術總監逐步擴大影響。陳肇中說，如今美國所有主要芭蕾舞團均已簽署該承諾，英國預算規模最大的五家舞團也加入；巴黎歌劇院在數年前首份多元化報告中，也點名這項工作是停止黑臉妝與黃臉妝的促因之一。

「我們不是要取消古典芭蕾，而是要讓它繼續活著，」陳肇中說。面對有人將改編經典視為威脅傳統，他以莎士比亞為例，指出當代舞台早已在不同時空和語境中重塑經典，「天鵝湖」等作品不斷被重新詮釋，而涉及殖民凝視或種族刻板印象的「舞姬」(La Bayadère)也應如此。他本人2023年曾為波士頓抒情歌劇院(Boston Lyric Opera)執導「蝴蝶夫人」，近年也參與完整長篇「舞姬」的製作，嘗試保留舞蹈、音樂與人性主題，同時移除種族爭議。

「黃臉妝」指的是非亞裔表演者透過化妝、服飾、肢體動作或誇張口音，扮演亞裔角色，並將亞洲人形象簡化為固定符號的表演方式。這一概念與美國娛樂史上的「黑臉妝」(blackface)相似，皆源於19世紀至20世紀初西方舞台文化中對少數族裔的刻板化呈現。早期好萊塢電影中，白人演員曾長期飾演亞洲角色，例如1930年代電影「大地」(The Good Earth)中，白人女星Luise Rainer飾演中國農婦阿蘭，並因此獲得奧斯卡最佳女主角獎；而芭蕾、歌劇等古典藝術中，也存在類似傳統。

「芭蕾雖源自歐洲皇室傳統，但當代創作應由仍在創作的非白人藝術家共同注入新內容，讓亞裔身分不再由200年前的歐洲人定義，而能由亞裔編舞家、舞台與服裝設計師、作曲家自行表述，」陳肇中說。

1892年，柴可夫斯基創作了芭蕾舞劇「胡桃夾子」。其中第二幕「糖果仙境」(Land of Sweets)加入了以不同地域文化為靈感的民族舞段落，其中包括代表中國的「中國茶」舞。陳肇中指出，這類安排反映19世紀歐洲芭蕾對「異國情調」的想像，當時看無可厚非，但在今天，不應再把中國或其他文化視為被觀看的「異國」符號。

好萊塢當紅演員提摩西·夏勒梅(Timothée Chalamet)今年3月在訪談中，談及自己不想投身芭蕾或歌劇等領域，並形容這些藝術形式「已無人在乎」，再次引發外界對古典藝術未來的討論。陳肇中與帕斯科金也成立了「金標準藝術基金會」(Gold Standard Arts Foundation)，推動亞裔藝術家創作。2019年前，全國僅有五部新芭蕾作品委約亞裔藝術家，至2024年已增至34部。但他也坦言，擴大亞裔藝術家機會仍受整體經費縮減所限，基金會、政府與個人捐款對藝術的支持均在下降。「改變芭蕾並非一勞永逸；每當舞團更換藝術總監，我們仍須重新確認承諾，」他說。「但我希望這樣一種尊重的呈現方式，終能成為業界的基本標準」。

陳肇中出生於香港，父親為華人 、母親為白人。「我既是100%中國人，也是100%白人。」隨著「About Face: Disrupting Ballet」作為「中國藝術周」及華美協進社百年慶活動的一部分在林肯中心上映，陳肇中希望透過自己的故事，讓華人觀眾看到，華人身分並非只有單一面貌，海外華人社群也有多元的歷史、背景與認同。對更廣泛的觀眾而言，「藝術能成為理解彼此的途徑，以更細緻、更有同理心的方式看待不同文化，減少對立與仇恨」。

九年前，陳肇中與帕斯科金發起公開承諾，提供教育資源，呼籲舞團停止在演出中使用黃臉妝(yellowface)等種族化表演手法。(受訪者提供)