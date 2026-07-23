我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

減重不一定要花錢 醫勸先做好2件事「完全不用花錢」

華人編舞家陳肇中挑戰芭蕾殖民凝視 籲舞團停止使用「黃臉妝」

記者顏嘉瑩／紐約報導
林肯中心23日放映紀錄片「About Face: Disrupting Ball...
林肯中心23日放映紀錄片「About Face: Disrupting Ballet」，作為「中國藝術周」及華美協進社百年慶活動之一。圖為劇照。(受訪者提供)

紐約林肯中心23日放映紀錄片「About Face: Disrupting Ballet」，作為「中國藝術周」及華美協進社百年慶活動之一。影片記錄了編舞家兼製作人陳肇中(Phil Chan)與前紐約市芭蕾舞團(New York City Ballet)獨舞者帕斯科金(Georgina Pazcoguin)發起「Final Bow for Yellowface」運動、呼籲芭蕾舞摒棄傳統種族刻板印象的過程。陳肇中21日接受世報專訪表示，運動的目的不是拋棄古典芭蕾，而是讓這門藝術擺脫長期將亞裔文化扁平化、刻板化的表現。

九年前，陳肇中與帕斯科金發起公開承諾，提供教育資源，呼籲舞團停止在演出中使用黃臉妝(yellowface)等種族化表演手法。其策略是讓舞團和藝術工作者主動取得資料、加入承諾，再透過熟識的藝術總監逐步擴大影響。陳肇中說，如今美國所有主要芭蕾舞團均已簽署該承諾，英國預算規模最大的五家舞團也加入；巴黎歌劇院在數年前首份多元化報告中，也點名這項工作是停止黑臉妝與黃臉妝的促因之一。

「我們不是要取消古典芭蕾，而是要讓它繼續活著，」陳肇中說。面對有人將改編經典視為威脅傳統，他以莎士比亞為例，指出當代舞台早已在不同時空和語境中重塑經典，「天鵝湖」等作品不斷被重新詮釋，而涉及殖民凝視或種族刻板印象的「舞姬」(La Bayadère)也應如此。他本人2023年曾為波士頓抒情歌劇院(Boston Lyric Opera)執導「蝴蝶夫人」，近年也參與完整長篇「舞姬」的製作，嘗試保留舞蹈、音樂與人性主題，同時移除種族爭議。

「黃臉妝」指的是非亞裔表演者透過化妝、服飾、肢體動作或誇張口音，扮演亞裔角色，並將亞洲人形象簡化為固定符號的表演方式。這一概念與美國娛樂史上的「黑臉妝」(blackface)相似，皆源於19世紀至20世紀初西方舞台文化中對少數族裔的刻板化呈現。早期好萊塢電影中，白人演員曾長期飾演亞洲角色，例如1930年代電影「大地」(The Good Earth)中，白人女星Luise Rainer飾演中國農婦阿蘭，並因此獲得奧斯卡最佳女主角獎；而芭蕾、歌劇等古典藝術中，也存在類似傳統。

「芭蕾雖源自歐洲皇室傳統，但當代創作應由仍在創作的非白人藝術家共同注入新內容，讓亞裔身分不再由200年前的歐洲人定義，而能由亞裔編舞家、舞台與服裝設計師、作曲家自行表述，」陳肇中說。

1892年，柴可夫斯基創作了芭蕾舞劇「胡桃夾子」。其中第二幕「糖果仙境」(Land of Sweets)加入了以不同地域文化為靈感的民族舞段落，其中包括代表中國的「中國茶」舞。陳肇中指出，這類安排反映19世紀歐洲芭蕾對「異國情調」的想像，當時看無可厚非，但在今天，不應再把中國或其他文化視為被觀看的「異國」符號。

好萊塢當紅演員提摩西·夏勒梅(Timothée Chalamet)今年3月在訪談中，談及自己不想投身芭蕾或歌劇等領域，並形容這些藝術形式「已無人在乎」，再次引發外界對古典藝術未來的討論。陳肇中與帕斯科金也成立了「金標準藝術基金會」(Gold Standard Arts Foundation)，推動亞裔藝術家創作。2019年前，全國僅有五部新芭蕾作品委約亞裔藝術家，至2024年已增至34部。但他也坦言，擴大亞裔藝術家機會仍受整體經費縮減所限，基金會、政府與個人捐款對藝術的支持均在下降。「改變芭蕾並非一勞永逸；每當舞團更換藝術總監，我們仍須重新確認承諾，」他說。「但我希望這樣一種尊重的呈現方式，終能成為業界的基本標準」。

陳肇中出生於香港，父親為華人、母親為白人。「我既是100%中國人，也是100%白人。」隨著「About Face: Disrupting Ballet」作為「中國藝術周」及華美協進社百年慶活動的一部分在林肯中心上映，陳肇中希望透過自己的故事，讓華人觀眾看到，華人身分並非只有單一面貌，海外華人社群也有多元的歷史、背景與認同。對更廣泛的觀眾而言，「藝術能成為理解彼此的途徑，以更細緻、更有同理心的方式看待不同文化，減少對立與仇恨」。

九年前，陳肇中與帕斯科金發起公開承諾，提供教育資源，呼籲舞團停止在演出中使用黃臉...
九年前，陳肇中與帕斯科金發起公開承諾，提供教育資源，呼籲舞團停止在演出中使用黃臉妝(yellowface)等種族化表演手法。(受訪者提供)

精華 FAQ

  • 這項運動訴求舞團停止使用黃臉妝等種族化手法，並透過教育資源與公開承諾，讓芭蕾擺脫將亞裔文化扁平化、刻板化的傳統表現。

  • 陳肇中認為不是要取消古典芭蕾，而是讓它持續活著；經典如《天鵝湖》可被重新詮釋，而《舞姬》這類含殖民凝視的作品也應調整。

  • 陳肇中表示，美國主要芭蕾舞團與英國五大舞團都已加入承諾，巴黎歌劇院也受到影響；同時亞裔藝術家委約數量從2019年前的5部增至2024年的34部。

亞裔 華人 紐約市

上一則

獲「東方之光獎」 吳彥祖：我永遠是香港演員

下一則

紐約州45萬人恐失健保 專家籲勿延誤治療
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

林肯中心夏日狂歡節呈現中國藝術周！ 頂級地標掀起華人文化風暴

林肯中心夏日狂歡節呈現中國藝術周！ 頂級地標掀起華人文化風暴
翃舞製作法拉盛開工作坊 帶民眾體驗「羽人」肢體語彙

翃舞製作法拉盛開工作坊 帶民眾體驗「羽人」肢體語彙
從底層打工拚出一片 李宏磊、楊熙瑛用筆描繪華人移民故事

從底層打工拚出一片 李宏磊、楊熙瑛用筆描繪華人移民故事
「羽人」翎子化刀劍 台灣舞團翃舞製作 紐約首秀

「羽人」翎子化刀劍 台灣舞團翃舞製作 紐約首秀

熱門新聞

成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 聯邦官員：疑涉華人犯罪集團

2026-07-20 19:54
布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
紐約市周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場停飛、班機延誤。(路透資料照)

豪雨+冰雹轟炸紐約 部分地區積水成災 航班大延誤

2026-07-18 14:56
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼 研擬逮捕以色列總理內唐亞胡

2026-07-19 10:59
車主石佶虹約晚間9時將車停入該停車場，11時多返回時，現場已「一片狼藉」。(石佶虹拍攝提供)

華男酒駕賓士法拉盛停車場連撞6車 車主見滿地零件嚇傻

2026-07-16 15:49
18歲女子皇冠高地地鐵站因抗拒搶劫遭槍擊胸部。(谷歌街景)

布碌崙地鐵站遭搶劫不肯就範 她胸部中槍「不後悔」

2026-07-20 16:21

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招