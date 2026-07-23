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雲頂世界將花55億擴建 打造全美最大綜娛村

記者戴慈慧／紐約報導
雲頂世界宣布啟動總額55億元的擴建計畫，將增建旅館、演唱會場館、會展中心及更多博...
雲頂世界宣布啟動總額55億元的擴建計畫，將增建旅館、演唱會場館、會展中心及更多博彩設施。(記者高雲兒／攝影)

位於皇后區水道賽馬場(Aqueduct Racetrack)旁的雲頂世界(Resorts World)，宣布啟動總額55億元的擴建計畫，將增建旅館、演唱會場館、會展中心及更多博彩設施。業者表示，整體工程完成後，將成為全美規模最大的綜合娛樂度假村之一，預計未來10年可為紐約州及地方政府帶來108億元稅收，並創造數千個就業機會。

雲頂世界於2011年開幕，過去僅能經營電子博彩。今年取得完整商業賭場執照後，已推出真人發牌賭桌，成為紐約市首座提供21點、百家樂、輪盤、骰寶等拉斯維加斯式桌上遊戲的賭場，也讓業者得以展開醞釀多年的大型擴建計畫。

目前賭場已完成第一階段擴建，新增1400台吃角子老虎機，總數增至近4000台，另設有240張真人發牌賭桌。接下來將興建第二棟擁有400間客房的飯店，以及可容納7000人的室內表演場館，並增設餐廳、零售商店、會議及宴會空間，希望吸引更多外州及國際旅客，而不只是以本地客源為主。

雲頂世界表示，目前園區約有2200名員工，隨著擴建工程及新設施陸續啟用，預計可再創造500至2700個工作機會，涵蓋餐旅、博彩、餐飲、零售及娛樂等產業。業者估計，未來10年可為州及地方政府帶來約108億元稅收，其中約25億元將挹注大都會運輸署(MTA)，另有約20億元投入紐約州教育基金。

除了娛樂設施外，雲頂世界也提出總額20億元的社區回饋計畫，包括承諾協助興建最多5萬戶勞工住宅(workforce housing)，以及投入1億元改善周邊道路、交通及其他基礎建設，希望降低大型開發對社區帶來的衝擊。

目前紐約州已核准三張紐約市地區商業賭場執照。除雲頂世界外，另外兩家分別為鄰近花旗球場(Citi Field)的大都會公園(Metropolitan Park)，以及Bally's位於布朗士的賭場開發案。由於雲頂世界原本就已營運多年，擁有穩定客源及完善設施，因此被視為最具競爭優勢的業者之一。

精華 FAQ

  • 雲頂世界將投入55億元擴建，重點包括第二棟飯店、可容納7000人的室內表演場館、會展空間，以及更多餐飲、零售與博彩設施，目標是升級為大型綜合娛樂度假村。

  • 業者估計，未來10年可替州與地方政府帶來約108億元稅收，其中約25億元挹注MTA、約20億元投入教育基金，並可再創造500至2700個工作機會。

  • 雲頂世界自2011年開幕，原本就有穩定客源與完整設施，今年取得完整商業賭場執照後更可經營真人桌遊，因此在紐約市3張賭場執照競爭中被視為最具優勢。

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