上東區33棟樓、34水塔驗出退伍軍人菌 已消毒

市衛生局提醒，曾在10028、10075或10128三個郵遞區號停留，並出現類流感症狀者，應盡快接受醫療評估。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓 上東區退伍軍人症(Legionnaires' disease，又稱軍團病)群聚感染持續調查，市衛生局21日表示，33棟建築的34座冷卻水塔經培養確認驗出活的退伍軍菌(Legionella)，至今累計82人確診、五人死亡；所有驗出活菌的水塔均已完成清潔消毒整治。

市衛生局指出，已取得結果的冷卻水塔中，另有九座結果為陰性，餘下140座的結果預計下周出爐。當局將每天在市衛生局網站更新培養陽性水塔的地址名單；先前以聚合酶連鎖反應(PCR)驗出死菌或活菌的大樓，也都已完成整治。

市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)表示，當局在確認兩宗病例後即展開調查，並要求初步檢測陽性的建築立即清洗及消毒水塔。他說，透過密集檢測與整治，當局相信已排除民眾接觸病菌的來源；實驗室分析仍在進行，若發現業主違反市府法規，將追究責任。

PCR快篩可檢出退伍軍人菌 的DNA，但不能分辨死菌與活菌；培養檢測則須將樣本培養約兩周，確認是否有活菌生長。當局表示，兩座水塔PCR陽性但培養陰性，顯示檢出的DNA不具致病能力；另有四座水塔PCR未驗出陽性、卻在培養中驗出活菌，亦已被勒令整治。

衛生局已檢查所有曾以任何檢測驗出退伍軍人菌的冷卻水塔，以及調查中發現的一座未註冊水塔；檢查包括水塔操作規程、日常維護紀錄，以及業主在水塔運作期間每月採樣的法定要求。違規建築將收到傳票並可能面臨罰款。

截至21日，八名患者仍住院、56人已出院。當局表示，過去六日未出現新增診斷病例，超過十日未接獲新症狀通報，但隨著個案持續調查及確認，數字仍可能變動。

退伍軍人症是由退伍軍菌引起的嚴重肺炎，民眾吸入受汙染水霧後可能感染，症狀最長可在接觸病菌14日後出現。市衛生局提醒，曾在10028、10075或10128三個郵遞區號停留，並出現類流感症狀者，應盡快接受醫療評估。