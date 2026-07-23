孟昭文考察貸款中心 籲水患受災戶快申請
聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)日前前往設於皇后區奧克蘭花園(Oakland Gardens)市議員李琳達(Linda Lee)辦公室的美國小企業管理局(SBA)災害貸款服務中心(Disaster Loan Outreach Center)，了解受理情況，並向協助居民申請災害貸款的工作人員致意。
SBA表示，今年5月20日暴雨及淹水事件獲聯邦核定為災害後，受災的紐約市及納蘇郡(Nassau County)居民、小型企業及非營利機構均可申請低利災害貸款。
孟昭文表示，皇后區部分社區因豪雨淹水受損，受災居民及商家應獲得所需援助。她指出，除了災後復原，也應持續投入基礎建設，提升社區因應極端天氣的能力。
SBA大西洋區域行政官柯爾曼(Matt Coleman)表示，受聯邦災害宣告影響的紐約市及拿騷郡居民、企業和非營利機構仍可提出申請，SBA將持續提供相關協助。
根據SBA災害貸款計畫，屋主最高可申請50萬元修復或重建主要住宅；屋主及租客最高可申請10萬元修復或更換個人物品；企業及非營利機構則可申請最高200萬元經濟損害災害貸款(Economic Injury Disaster Loans)，作為營運資金。
原先位於李琳達辦公室的臨時災害貸款服務中心已於7月21日結束服務，符合資格的居民及商家仍可透過SBA網站提出線上申請，或致電客服中心(800)659-2955)洽詢。
SBA表示，財產損害貸款申請截止日期為2026年8月31日，經濟損害貸款申請截止日期為2027年3月30日。
她前往皇后區奧克蘭花園、市議員李琳達辦公室內的SBA災害貸款服務中心，了解受理情況，並向協助民眾申請災害貸款的工作人員致意。 今年5月20日暴雨淹水被聯邦核定為災害後，紐約市與納蘇郡的居民、小型企業及非營利機構都可申請低利災害貸款，以進行修復或維持營運。 屋主最高可申請50萬元修復主要住宅，屋主及租客最高可申請10萬元更換個人物品；企業與非營利機構最高可申請200萬元經濟損害貸款。
精華 FAQ
她前往皇后區奧克蘭花園、市議員李琳達辦公室內的SBA災害貸款服務中心，了解受理情況，並向協助民眾申請災害貸款的工作人員致意。
今年5月20日暴雨淹水被聯邦核定為災害後，紐約市與納蘇郡的居民、小型企業及非營利機構都可申請低利災害貸款，以進行修復或維持營運。
屋主最高可申請50萬元修復主要住宅，屋主及租客最高可申請10萬元更換個人物品；企業與非營利機構最高可申請200萬元經濟損害貸款。
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