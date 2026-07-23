家庭護理員維權 工資盜竊訴訟連2勝

紐約州高等上訴法院和聯邦第二巡迴上訴法院，近日分別做出對紐約家庭護理員工資維權有利的裁決，維權團體集會宣布勝利。(記者許君達／攝影)

代表家庭護理員反對24小時工作制的維權團體「婦女也是人運動」(Ain't I a Woman?! Campaign)，22日在曼哈頓 集會，宣布兩項近期在法庭上取得的勝利。兩份裁決各自為一部分維權護理員重新打開了司法途徑解決問題的管道。

其中一項裁決來自紐約州 高等上訴法院。該院6月25日宣布維持下級法院原判，駁回州勞工廳上訴，裁決其須重啟部分前工會護理員所提出之工資盜竊仲裁案的調查。另一項裁決來自聯邦第二巡迴上訴法庭，該庭於7月10日裁定，在2015年12月前已從四家護理機構離職的工會護理員，可繼續因工資盜竊爭議而提起訴訟。

根據紐約州法，24小時居家照護從業者在值班期間應享有八小時睡眠和三小時三餐時間，因此其雇主在24小時內可僅為護理員支付13小時工資。然而從業者說，由於被照護者的需求複雜且瑣碎，該項規定根本不切實際，護理員通常需要24小時不眠不休、隨時待命，因此維權者主張，工作24小時僅獲得13小時工資，應屬工資盜竊行為。紐約1199工會(1199SEIU)2019年代表逾10萬名現任和前任護理員，向超過40家護理機構提起集體仲裁申請，爭取到3000萬元賠償金。

根據此前的報導，紐約州勞工廳從2023年起，以1199工會已代表其旗下護理員爭取到了補償金為理由，陸續停止了對該工會會員所發起的工資盜竊仲裁案調查，但部分不滿賠償金額的護理員希望繼續仲裁。上訴法院的最新裁定意味著這些護理員可以繼續要求州勞工廳對他們的工資盜竊訴求作調查。

聯邦巡迴法庭的裁決認定在2015年12月強制仲裁協議簽署前就已離職並退出工會的個人，不受1199工會的仲裁案綁定，可在地方法院以個人身分向包括華人策劃協會(簡稱華策會)在內的四家前雇主提起工資盜竊訴訟。