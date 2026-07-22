市議員黃友興 促設永久取締飆車小組

市議員黃友興(左)近日提出第984號法案，建議在紐約市警設立永久性的街頭接管執法及監控專責小組，打擊非法飆車及危險駕駛行為。(黃友興辦公室提供)

為遏止近年頻繁發生的非法飆車及「街頭接管」(street takeover)事件，皇后區 市議員黃友興 (Phil Wong)近日提出第984號法案，建議在紐約市警(NYPD)設立永久性的街頭接管執法及監控專責小組，透過情報蒐集、預防部署及執法行動，打擊非法飆車及危險駕駛行為。

黃友興表示，提案源自今年4月18日凌晨發生在皇后區馬斯佩(Maspeth)與中村(Middle Village)交界、69街與艾略特大道(Eliot Avenue)的大型街頭接管事件。當時近百輛汽車聚集，占據路口，不僅阻斷交通，還在道路中央燃起火堆，進行甩尾、燒胎等危險特技，甚至有人跳上警車，導致警車擋風玻璃受損，嚴重危及附近居民及用路人安全。

事件發生三天後，黃友興與紐約市警局長蒂池(Jessica Tisch)會面，討論警方當晚的應變情形、人力不足問題，以及如何提前阻止類似聚會。他表示，警方當時已查扣兩輛涉案車輛，但負責取締非法車聚的專責小組當晚也正在處理另一場街頭接管事件，顯示目前警力及資源仍有不足。

黃友興指出，近年街頭接管活動多透過Instagram、TikTok等社群媒體 公開串聯，因此警方除事後執法外，更應加強監控公開資訊，及早掌握活動時間及地點，在大量車輛聚集前就先行部署，防止道路遭非法占據。

根據法案內容，紐約市警將設立常設的街頭接管執法小組，專責處理非法街頭接管事件，並依法拖吊涉案車輛；同時成立情報監控小組，負責監測公開社群平台資訊，蒐集可能舉辦非法車聚的情報，讓警方能提前介入、預防事件發生。

法案也要求市警在每次執法後30天內向市長及市議會提交報告，內容包括開立罰單數量、拖吊車輛、逮捕人數及執法方式等，提高執法透明度。此外，法案也要求制定使用輪胎洩氣裝置(controlled tire-deflation devices)的相關規範，在兼顧公共安全的情況下，協助警方攔阻涉案車輛。

黃友興表示，目前皇后區北分局轄區已設有應對街頭接管的專責警力，但希望透過立法，將相關制度納入紐約市警常設編制，並推廣至全市五大行政區，而非僅限於部分轄區或臨時性措施。