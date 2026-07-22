皇后區平均租金升至3113元 傑克森高地月漲近6%

皇后區租金雖仍低於曼哈頓與布碌崙，但長期漲幅不容忽視。(本報檔案照)

皇后區 租屋市場持續升溫。房地產公司MNS的4月租金 報告顯示，皇后區平均租金升至3113元，較上月增加近50元；進入夏季租屋旺季，租客無論看房或續約，住房成本壓力都未見緩解。

報告指出，皇后區4月租金較3月上升1.57%，也比去年同期高出5.17%。以房型來看，套房、一房與兩房租金均上漲，其中一房平均租金已突破3000元，達3014元；兩房平均租金則達3746元，對家庭型租客形成更大負擔。

在華人居民較常關注的社區中，多數地區租金也呈上升趨勢。法拉盛 4月平均租金較前一月上升1.78%，森林小丘(Forest Hill)上升1.94%，木邊(Woodside)馬斯佩(Maspeth)上升3.27%；雷哥公園(Rego Park)則微升0.05%，變化相對有限。傑克森高地(Jackson Height)是本次報告中漲幅較明顯的社區之一，4月平均租金較3月增加5.81%，其中兩房租金月增8.43%，顯示家庭型單位需求仍強，也讓這個過去相對較可負擔的社區面臨更大壓力。

MNS追蹤的11個皇后區社區中，有九個社區4月平均租金較3月上升，只有牙買加(Jamaica)與艾姆赫斯特(Elmhurst)下跌。報告也顯示，長島市(Long Island City)仍是皇后區租金最高的社區；艾姆赫斯特的套房平均租金最低，傑克森高地則是一房與兩房平均租金最低的社區。

業界分析，皇后區租金續升，與交通便利社區需求穩定、曼哈頓與布碌崙高租金外溢，以及家庭型租客對較大單位仍有需求有關。對華人家庭而言，法拉盛、森林小丘、艾姆赫斯特、木邊等地因交通、生活機能、學區與華語服務較集中，仍是租屋熱門區域。

從全市角度看，皇后區租金雖仍低於曼哈頓與布碌崙，但長期漲幅不容忽視。Realtor.com今年2月發布的2025年第4季紐約市租金報告顯示，紐約市整體中位要價租金為3585元；皇后區中位要價租金為3355元，較六年前上升38.4%。