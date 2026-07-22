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曼哈頓退伍軍人症增至4死 家屬擬提告

記者許君達／紐約報導
曼哈頓退伍軍人症疫情已造成四人死亡，受害者親屬準備提告市府，市議長朱曼寧亦對市府...
曼哈頓退伍軍人症疫情已造成四人死亡，受害者親屬準備提告市府，市議長朱曼寧亦對市府的應對措施提出多項質疑。(美聯社)

截至20日，曼哈頓上東城爆發的退伍軍人症疫情已造成76人感染、四人死亡。紐約市府稱感染源現已被排除，市議長朱曼寧(Julie Menin)21日則質疑行政當局的危機處理方式，並宣布將在9月召開監督公聽會，全面檢視市府在本次疫情中的應對措施。

市衛生局表示，本輪退伍軍人症疫情從15日起，便未再有新的確診病例。但在已確診的病患中，18日出現了第一個死亡病例，在此後的兩日內，死者迅速增加至四人。據報導，死者之一為一名88歲的退伍軍人，他7月2日被家人發現出現發燒症狀，送醫後情況未見好轉，在加護病房(ICU)中掙扎了兩周時間後宣告不治。這名退伍軍人的家屬已委託律師，準備提告市府。目前，仍有七名患者在院治療。

退伍軍人症由退伍軍人桿菌引發，這種致病菌通常在溫水中繁殖，人類吸入帶有細菌的水蒸氣或霧氣後可患病，症狀與流感類似，但不具有人際傳染性。根據檢查結果，本輪疫情來自滋生在公寓樓冷卻塔積水內的退伍軍人桿菌，共有76棟公寓樓「中招」，但出現致病菌的更上游源頭則仍在調查中。市衛生局長馬丁(Alister Martin)20日在X平台發文稱，所有致病原「很可能已被消除」，市長曼達尼(Zohran Mamdani)亦表示，「相信已清除了所有暴露的病原體」。

市議長朱曼寧與數名市議員和社區委員21日在收治患者的曼哈頓利諾丘醫院(Lenox Hill Hospital)舉行記者會，表示衛生部門的資訊發布不及時且不透明，在確認疫情爆發後，並未第一時間主動向附近居民發布資訊，「很多居民花了一個多星期，才知自己住的樓內是否出現退伍軍人症患者」。

此外，朱曼寧還對衛生部門的處置方式提出質疑，質問市府為何不先行消毒，而是要等檢測結果出來後才行動。她同時指出，市衛生局的水質檢測職位，有三分之一仍然空缺，而這正是負責檢測退伍軍人病菌的第一線工作；專業人員的短缺，導致全市超過四分之一的冷卻塔無法依法做到每月一檢查。

朱曼寧表示，市議會將在9月舉行聽證會，全面檢視市府在本輪疫情中的應對措施。她同時要求衛生局開設一條專屬熱線，為市民提供安全健康指導，並及時發布公共衛生情況更新。

精華 FAQ

  • 截至20日，曼哈頓上東城這波退伍軍人症疫情已累計76人感染、4人死亡，且目前仍有7名患者住院治療，疫情後續影響仍在觀察中。

  • 紐約市府表示，感染源很可能已被消除；但市議長朱曼寧質疑，衛生部門在通報、消毒與資訊公開上都不夠即時，處置程序也引發外界不滿。

  • 88歲死者家屬已委託律師準備提告市府；市議會則預計在9月召開監督公聽會，檢視衛生局應對，並要求設立專屬熱線與加強公共衛生更新。

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