紐約市、3州地區列龍捲風觀察 恐出現冰雹、傾盆大雨

紐約市及三州地區21日遭遇新一輪強烈風暴威脅，楊克斯(Yonkers)鎮在下午4時左右雨勢非常大，部分街道被淹。(讀者提供)

紐約市 及三州地區21日遭遇新一輪強烈風暴威脅，紐約市五區及周邊多地進入龍捲風 觀察範圍，並持續至晚間9時。氣象部門警告，晚間仍可能出現破壞性強風、冰雹、傾盆大雨及局部龍捲風，部分地區同時面臨突發洪水風險。

此次龍捲風觀察涵蓋紐約市五區，以及納蘇郡(Nassau County)、威徹斯特郡(Westchester County)和洛克蘭郡(Rockland County)；新澤西州 全境也在觀察範圍內，康州則包括費爾菲爾德郡(Fairfield County)和紐黑文郡(New Haven County)。

根據預報，這波風暴可能帶來破壞性強風、冰雹及一至兩吋降雨，個別地區雨量可能更高。紐約市及周邊部分地區仍受到突發洪水警告或洪水觀察影響，低窪道路、地下道、地下室住宅及排水不良地區可能迅速積水。

氣象專家表示，21日下午已遭強風暴侵襲的部分地區，最惡劣的一輪天氣可能已經過去，但三州地區尚未完全脫離風險，尤其新澤西州南部晚間可能迎來另一輪雷暴。長島納蘇郡希克斯維爾(Hicksville)和楊克斯(Yonkers)就有多位居民表示，當日下午4時左右當地雨勢非常大，短時間內傾盆而下，能見度也受到影響。到5時左右，曼哈頓雨勢也開始增大。

對紐約市居民而言，破壞性強風和突發淹水是較普遍的威脅。強風可能吹倒樹木、電線桿及施工圍板，也可能吹落陽台家具和花盆；短時間暴雨則可能影響晚間通勤，造成道路或地鐵站入口積水。

氣象局提醒，若收到龍捲風警告，應前往建築物最低樓層或沒有窗戶的室內房間，遠離窗戶和外牆。公寓居民可前往較低樓層及建築中央位置；駕車人士應盡快進入堅固建築物，不要躲在高速公路高架橋下，也不要駛入積水路段。

氣象部門呼籲民眾保持手機充電、開啟緊急警報，固定或收起戶外鬆散物品，並持續留意最新天氣警告。