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以假換真 布碌崙華男涉沃爾瑪退貨詐騙

記者馬璿／紐約報導
一名布碌崙華人男子涉嫌在紐約州範圍內的沃爾瑪門市退還假貨換取現金，遭到警方逮捕。...
一名布碌崙華人男子涉嫌在紐約州範圍內的沃爾瑪門市退還假貨換取現金，遭到警方逮捕。(取自谷歌街景圖)

紐約州懷俄明郡(Wyoming County)警方指出，一名布碌崙(布魯克林)華人男子涉嫌在全州多家沃爾瑪(Walmart)門市退還商品以換取現金的詐騙退貨時，被警方搜查出其車內總值約2萬9000元的真品與疑似偽造的電腦處理器，目前已依詐欺、竊盜等罪嫌將其逮捕。

懷俄明郡警長辦公室表示，本月11日，警方接獲沃爾瑪資產保護部門員工通報，稱一名男子涉嫌退還偽造的高價電腦處理器取得現金退款。警長辦公室指出，調查人員經追查後確認嫌犯為37歲的華人男子董煌(Huang Dong，音譯)。警方亦查出董男涉嫌以相同手法，在該州境內多家沃爾瑪分店重複作案。

嫌犯17日再次返回位於紐約州華沙鎮(Warsaw)19號州道的沃爾瑪門市，企圖再度進行詐騙退貨交易時，遭埋伏警方當場查獲。警方指出，除電腦處理器外，也在黃男身上搜出逾1000元現金，研判為先前多起退貨詐騙所得。

警方最終於門市停車場將董男逮捕，過程無人受傷，嫌犯被控一級詐欺共謀罪、四級刑事持有贓物罪、輕微竊盜罪，以及刑事仿冒罪等多項罪名。黃男在完成拘捕程序後已獲釋，案件將擇期於華沙鎮法院(Warsaw Town Court)開庭審理。

精華 FAQ

  • 警方指出，董煌涉嫌拿偽造的高價電腦處理器到沃爾瑪辦理退貨，藉此取得現金退款，並在紐約州多家門市重複操作相同手法。

  • 他17日再度返回華沙鎮沃爾瑪企圖行騙時，被埋伏警方當場查獲；警方並在車內與身上搜出約2萬9000元真品、逾1000元現金及疑似偽造處理器。

  • 他被控一級詐欺共謀、四級刑事持有贓物、輕微竊盜及刑事仿冒等罪。完成拘捕程序後已獲釋，案件將在華沙鎮法院擇期審理。

沃爾瑪 布碌崙 紐約州

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