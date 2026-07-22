紐約生存手冊／狂風暴雨頻發 屋主有責任提前轉移庭院雜物

狂風暴雨天氣頻繁出現，紐約市樓宇局為此發布安全指引，提示房屋和建築工地業主做好預防措施，以免遭遇財產損失甚至觸法。(記者唐典偉／攝影)

紐約地區21日出現局部暴雨天氣，氣象部門同時發布龍捲風 預警。紐約市 樓宇局為此發布安全指引，提示房屋和建築工地業主做好預防措施，以免遭遇財產損失甚至觸法。

根據紐約市行政法(Administrative Code of the City of New York)，物業業主有義務維持其所屬建築的安全狀態，若未能盡到此義務，導致建築部件或自家院內的雜物墜落、飛出並造成他人人身安全或財產損失，將有可能面臨民事索賠、行政執法甚至刑事責任。

樓宇局的指引說，對於擁有自有住房的業主來說，後院將是最容易被忽視的角落。在狂風暴雨來臨前，業主應將庭園家具、盆栽、垃圾桶、園藝工具或玩具等鬆散輕便物品及時移入室內，然後將無法輕鬆移動的重物，比如瓦斯燒烤爐、伸縮式遮陽篷等，用恰當的工具固定妥當。院內如有遮陽傘或帳篷，也應及時拆除並收進室內。如果屋頂加裝了天線或衛生電視接收器等不穩固的物品，則應根據天氣預報中的風雨暴烈程度，決定是否要將其提前撤除。

此外，自家地產範圍內的雨水排水系統、屋頂排水口和落水管也屬於妥善維護的責任範圍。若房屋周圍的樹木出現枯死、傾斜或枯枝懸掛，業主也須及時處置，避免在風雨中傾倒。

對於正在維修或施工中的房屋，業主則須注意將堆放的建材或鬆散的碎屑紮緊並固定，將散落的工具、桶罐甚至螺絲、保險絲等雜物妥善收納，並為電器設備，如空調室外機等，及時加蓋防護罩。當風速超過每小時30哩時，起重作業須暫停，起重設備亦須妥善固定。

樓宇局提示，如果市民發現不符合規定的行為，可撥打311報告；若建築及工地出現緊急危險狀況，或懷疑某棟建築的結構受損，則應立即撥打911。