尼克奪冠夜 在時報廣場燒毀校車 縱火男被逮
紐約市警及消防局20日聯手逮捕一名涉嫌在時報廣場附近縱火的嫌犯。此人被控混在慶祝紐約尼克隊勝利的人群中，燒毀了一輛剛剛完成NBA冠軍戰觀賽球迷運輸任務的校車，大火還殃及一輛停在旁邊的車輛。
市消防局說，該案件發生於今年6月14日凌晨2時47分，30歲的嫌犯斯特拉斯(Jonathan Strahs)在曼哈頓西42街靠近時報廣場的路段進入一輛因交通壅堵而臨時停在路邊的空校車。監控影像發現，在斯塔拉斯離開校車後不久，車內便開始起火，火勢迅速蔓延至全車內外，還引燃了一輛停在旁邊的車。
消防局專業人員調查發現，火災並非因為意外，而是人為縱火所致，隨即與市警和聯邦執法機構合作，透過調取監控以及其他技術手段，鎖定了嫌疑人斯特拉斯。20日凌晨，執法人員在斯特拉斯位於布碌崙(布魯克林)的家中將其逮捕，隨後移交至聯邦檢察官辦公室。據悉，斯特拉斯將依照聯邦法律被控一項縱火罪。
案發時，紐約尼克隊剛取得NBA總決賽的勝利，時報廣場附近擠滿了狂歡的人群。市消防局局長邦西諾爾(Lillian Bonsignore)表示，這起火災雖未造成更嚴重的損害，但發生在人潮洶湧的街頭，對公共安全構成了極大的威脅。
案件發生於今年6月14日凌晨2時47分，地點在曼哈頓西42街靠近時報廣場一帶。當時附近因尼克隊奪冠慶祝而人潮擁擠，增加了現場風險。 30歲嫌犯斯特拉斯疑似趁校車因交通壅堵臨停時進入車內，離開後不久車內起火，火勢迅速延燒整輛校車，並殃及旁邊停放的一輛車。 消防局調查確認是人為縱火後，與市警及聯邦執法機構合作，透過監控和技術手段鎖定嫌疑人，並於20日凌晨在其布魯克林住處逮捕，後移交聯邦檢方，將依聯邦法律被控縱火罪。
精華 FAQ
案件發生於今年6月14日凌晨2時47分，地點在曼哈頓西42街靠近時報廣場一帶。當時附近因尼克隊奪冠慶祝而人潮擁擠，增加了現場風險。
30歲嫌犯斯特拉斯疑似趁校車因交通壅堵臨停時進入車內，離開後不久車內起火，火勢迅速延燒整輛校車，並殃及旁邊停放的一輛車。
消防局調查確認是人為縱火後，與市警及聯邦執法機構合作，透過監控和技術手段鎖定嫌疑人，並於20日凌晨在其布魯克林住處逮捕，後移交聯邦檢方，將依聯邦法律被控縱火罪。
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