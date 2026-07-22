尼克奪冠夜 在時報廣場燒毀校車 縱火男被逮

嫌犯斯特拉斯涉嫌在尼克隊奪冠後歡慶的人潮中點燃時報廣場附近一輛校車，被控縱火罪。(FDNY提供)

紐約市 警及消防局20日聯手逮捕一名涉嫌在時報廣場 附近縱火的嫌犯。此人被控混在慶祝紐約尼克隊勝利的人群中，燒毀了一輛剛剛完成NBA 冠軍戰觀賽球迷運輸任務的校車，大火還殃及一輛停在旁邊的車輛。

市消防局說，該案件發生於今年6月14日凌晨2時47分，30歲的嫌犯斯特拉斯(Jonathan Strahs)在曼哈頓西42街靠近時報廣場的路段進入一輛因交通壅堵而臨時停在路邊的空校車。監控影像發現，在斯塔拉斯離開校車後不久，車內便開始起火，火勢迅速蔓延至全車內外，還引燃了一輛停在旁邊的車。

消防局專業人員調查發現，火災並非因為意外，而是人為縱火所致，隨即與市警和聯邦執法機構合作，透過調取監控以及其他技術手段，鎖定了嫌疑人斯特拉斯。20日凌晨，執法人員在斯特拉斯位於布碌崙(布魯克林)的家中將其逮捕，隨後移交至聯邦檢察官辦公室。據悉，斯特拉斯將依照聯邦法律被控一項縱火罪。

案發時，紐約尼克隊剛取得NBA總決賽的勝利，時報廣場附近擠滿了狂歡的人群。市消防局局長邦西諾爾(Lillian Bonsignore)表示，這起火災雖未造成更嚴重的損害，但發生在人潮洶湧的街頭，對公共安全構成了極大的威脅。