聯邦「公共負擔」新規將上路 移民擔心影響身分申請 團體籲先諮詢

市長移民事務辦公室主任阿里(Faiza N. Ali，左四)表示，無論移民身分為何，所有居民都應能不帶恐懼地使用市府服務。(取自市長移民辦公室官方Instagram平台帳號@nycimmigrants)

紐約移民 聯盟(New York Immigration Coalition)與市長移民事務辦公室(MOIA)及多個社區團體20日警告，聯邦國土安全部(DHS)有關「公共負擔」(public charge)的新規將於9月18日(周五)生效，恐令移民家庭因擔心影響身分申請而放棄醫療、食物援助等必要服務；各界呼籲民眾在作出決定前，先向可信賴的法律服務機構諮詢。

新規撤銷自2022年12月起實施的拜登 政府版本。舊規主要將使用現金援助或政府支付的長期機構照護納入「公共負擔」評估；新規則恢復較廣泛的個案審查方式，讓移民官可考量申請人的整體情況，包括收入、健康、家庭狀況及是否可能依賴公共資源，判斷其未來是否可能成為公共負擔。此認定可影響當事人取得合法永久居民身分或入境美國的資格。

紐約移民聯盟執行長阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，新規並非為保護納稅人，而是藉由嚇阻移民使用關鍵服務、營造恐懼氛圍；受影響者將不只限於直接適用規定的人。他指出，規則內容複雜，最令人憂慮的是「寒蟬效應」，即使不受新規約束的移民，也可能不敢就醫或申請食物等支援。亞美聯盟(Asian American Federation)執行長陳文心(Catherine Chen)表示，已有家庭因不清楚新規內容，重新考慮是否申請或乾脆退出援助計畫。

全美最大的獨立亞裔美國公民權利組織聯盟─亞裔美國人促進正義協會(AAAJ)發表聲明強烈反對國土安全部撤銷2022年公共負擔規則的關鍵條款，並警告稱這些改變將給移民家庭帶來恐懼、混亂和有害後果。

「公共負擔」(public charge)政策源自美國移民法，核心概念是政府可拒絕讓可能主要依賴公共援助維生的外國人入境或取得永久居民身分。川普政府第一任期內曾於2019年擴大該標準，將部分非現金福利納入審查範圍，包括糧食券(SNAP)、聯邦醫療補助(Medicaid)及住房援助等，理由是移民應具備「自給自足」能力，避免增加納稅人負擔。

拜登政府上任後，於2022年推出較窄版本規則，取消對多數非現金福利的考量，以降低移民因擔心影響身分而放棄必要福利的情況。川普政府此次恢復較嚴格方向，主張應透過更全面的財務、健康、家庭及其他因素評估申請人的「自給能力」。

市長移民事務辦公室主任阿里(Faiza N. Ali)表示，無論移民身分為何，所有居民都應能不帶恐懼地使用市府服務。若居民因誤解規定而避開醫療、營養援助或其他資源，將衍生公共安全及經濟層面的連鎖影響；民眾在退出任何服務前，可致電市府免費且保密的法律支援專線1-800-354-0365。